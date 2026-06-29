Los proyectos mineros en la Argentina ya suman u$s 51.000 millones entre iniciativas aprobadas y en evaluación, una cifra que el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, presentó como señal del cambio de expectativas que atraviesa el sector.

“Hoy ya hay 11 proyectos aprobados bajo el RIGI únicamente para minería y todavía nueve en estudio. Es por un total de u$s 21.200 millones de inversión y en estudio son u$s 30.000 millones más, lo que sería un total de u$s 51.000 millones en el monto total”, precisó Lucero.

El funcionario atribuyó ese interés a una combinación de factores. “Las mejores empresas del mundo han vuelto a la Argentina por el cambio de expectativas del Gobierno, por el RIGI y porque tenemos una geología buenísima”, señaló. Y agregó: “No hay tantas jurisdicciones en el mundo donde se puedan encontrar el conjunto de decisiones que se necesitan para poder invertir: buena geología, un gobierno que apoya, orden macroeconómico, sistema legal que les resulte confiable. Que se den todas esas condiciones es bastante difícil y nosotros las estamos brindando”.

Entre los proyectos que más expectativas generan, Lucero destacó los cuatro yacimientos de cobre de clase mundial en San Juan, con Vicuña a la cabeza. “Podría ser la quinta mina de cobre más grande del mundo cuando esté en operación”, afirmó sobre ese proyecto. A eso se suma la recuperación del precio del litio, mineral cuya producción se amplió con cuatro nuevas minas puestas en funcionamiento en los últimos dos años.