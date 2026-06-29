En esta noticia La búsqueda de la precisión

La minería argentina atraviesa un ciclo de expansión sostenida. Las exportaciones del sector alcanzaron unos u$s 6000 millones el año pasado y las proyecciones del sector ubican esa cifra en más de u$s 15.000 millones para 2030, con una meta de u$s 35.000 millones para 2035. Para llegar a esos números, el desarrollo simultáneo de múltiples proyectos exige una infraestructura de soporte —energética, logística y de servicios— a la altura de la escala prevista.

Norberto Scilipoti, Sales Manager de Axion Energy, describió el panorama en Cronista Studio Minería: “Vemos un gran crecimiento hacia el futuro en la producción de minerales, sobre todo en los que son relativos al oro, la plata, el cobre y el litio”.

Desde Axion Energy, la preparación para ese escenario lleva años. La compañía abastece a la industria minera tanto en la Patagonia como en operaciones del norte del país, y desarrolló una estrategia que contempla aspectos técnicos, de infraestructura, logística y recursos humanos. En el plano técnico, la selección de productos es una variable que no admite improvisación. “Por la cuestión geográfica donde están los proyectos y el clima donde se sitúan, con muchas nevadas, hay que tener productos adecuados que mantengan una buena productividad de los equipos, sin paradas no programadas y que, a su vez, extiendan la vida útil de los componentes”, afirmó Scilipoti.

En ese sentido, la evolución de la maquinaria minera ha avanzado hacia nuevas tecnologías que requieren tanto combustibles como lubricantes adecuados a las mismas y a las condiciones de operación de cada proyecto. El manager de Axion comentó al respecto: “En nuestra refinería de Axion Energy hicimos la inversión más grande de los últimos 35 años del sector. Esto nos permite producir hoy todo nuestro diesel en ultra bajo azufre, que es lo que la industria va a demandar en los próximos años. Estamos preparados con el gasoil minero que van a requerir los proyectos: combustibles más limpios, con menos emisiones y propiedades en frío adecuadas para operar en altura”.

La búsqueda de la precisión

Esto aplica tanto a lubricantes como a combustibles. “Hay que ser muy preciso al momento de definir qué producto se va a utilizar, con asistencia técnica y recomendación de cómo usarlo; eso forma parte de nuestro servicio integral. Nuestra oferta no es solo entregar un producto y que la minera se arregle sino que vamos desde la selección del producto especialmente para cada una de las aplicaciones, nuestras recomendaciones, manejo de los depósitos, logística integrada. Adaptamos toda nuestra oferta a lo que requiere la minería“, agregó el ejecutivo.

Más allá de la calidad de los productos demandados por la industria, la altura y la lejanía de los yacimientos —muchos de ellos ubicados en la cordillera andina— son un desafío para la cadena de abastecimiento. Para resolverlo, Axion desarrolló una red de operadores locales. “Tenemos socios estratégicos en San Juan, Catamarca, Salta y Jujuy, con instalaciones, tancaje para combustibles y depósitos de lubricantes para que la últimamilla -que muchas veces son viajes de dos o tres días- se haga desde esos puntos”, resumió Scilipoti.

La minería representa un horizonte de expansión para las provincias, que apuntan a su propio desarrollo: “Las provincias y las empresas mineras fomentan mucho el trabajo local; nosotros coincidimos con esa visión de desarrollo de las comunidades, y el talento local, capacitamos, entrenamos y tenemos la flexibilidad necesaria para cumplir con ese punto”, finalizó Scilipoti.