El crecimiento de la actividad minera en la Argentina abre una demanda de financiamiento que va más allá de los grandes capitales internacionales. Silvio Margaria, director comercial de Banco Comafi, explicó cómo los bancos locales se insertan en esa cadena.

“La minería tiene un proceso muy largo en todas sus etapas y necesita de mucha financiación”, señaló Margaria. En su descripción, el flujo arranca en los mercados de capitales y las bolsas internacionales, que financian los proyectos en sus fases iniciales, y luego los bancos toman un rol en las etapas siguientes.

Comafi tiene presencia en las principales provincias mineras del país. “Es un banco de cercanía que busca adaptarse a las necesidades de la minería y con cada una de las industrias que se empiezan a vincular”, explicó el ejecutivo.

Uno de los productos que el banco ofrece para la etapa inicial es una cuenta de garantía con un tercero como intermediario. “Lo que hacemos es asegurar que lo que está contratado entre esas partes se garantice y se libera la cuenta que deposita el que contrata”, describió Margaria.