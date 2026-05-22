El concurso preventivo de Ribeiro sumó una nueva complicación. La Justicia abrió una nueva instancia de negociación con los acreedores, luego de que un incendio obligara a modificar la propuesta de pago que la empresa había conseguido aprobar.

La cadena de electrodomésticos informó a la Comisión Nacional de Valores (CNV) que el juez del concurso dispuso un nuevo período de exclusividad para renegociar el acuerdo preventivo, después de que la Cámara Comercial entendiera que los cambios introducidos por la empresa equivalían a una “nueva propuesta”.

La nueva etapa del proceso vencerá el 29 de septiembre de 2026 y tendrá audiencia informativa el 22 de septiembre.

El activo clave del acuerdo

La propuesta de Ribeiro para salir del concurso estaba centrada en la venta de su centro de distribución en Carlos Spegazzini, partido de Ezeiza. El inmueble, ubicado sobre la ruta 205, era el principal activo destinado al pago de acreedores.

Según la documentación presentada en el expediente, el predio tenía 58.000 metros cuadrados de terreno y más de 16.000 metros cuadrados cubiertos, distribuidos en dos naves logísticas AAA interconectadas.

La planta contaba con 12 docks de carga y descarga para camiones, red de incendios con sprinklers, grupo electrógeno, oficinas administrativas, comedor y sectores operativos de almacenamiento.

En el marco del concurso, Ribeiro había recibido una oferta formal de compra por u$s 9,5 millones. El oferente era Pablo Perelmutter, quien propuso adquirir el inmueble al contado y en dólares billete.

La compañía incluso presentó una mejora de la propuesta concordataria basada en esa operación. El objetivo era evitar costos del fideicomiso originalmente previsto y acelerar el pago a los acreedores.

El incendio y la reformulación

Mientras la Cámara Comercial analizaba la apelación de Ribeiro contra la negativa inicial a homologar el acuerdo, se produjo el incendio que destruyó el centro de distribución.

La empresa informó entonces que reformularía la propuesta: en lugar del inmueble, los acreedores pasarían a cobrar con la indemnización de los seguros y con los fondos obtenidos por la eventual venta del terreno donde estaba asentada la planta.

En el expediente aparecen involucradas tres aseguradoras: La Mercantil Andina, Berkeley Internacional Seguros y La Meridional.

Ribeiro argumentó que, por el principio de subrogación real, el dinero del seguro debía reemplazar al inmueble dentro del esquema de pago. Además, sostuvo que la combinación entre indemnización y venta del terreno mejoraba incluso las expectativas de recupero respecto del escenario anterior al incendio.

Nuevo período de exclusividad

La Cámara Comercial terminó revocando la decisión que había rechazado homologar el acuerdo preventivo, pero entendió que la reformulación presentada por Ribeiro constituía una nueva propuesta y que los acreedores debían volver a pronunciarse.

Por eso devolvió el expediente al juzgado de primera instancia para definir el mecanismo procesal correspondiente.

El juez resolvió abrir un nuevo período de exclusividad para que la empresa consiga nuevamente las mayorías necesarias entre los acreedores. Ribeiro apeló esa decisión, aunque el magistrado mantuvo el criterio y concedió el recurso para que vuelva a ser revisado por la Cámara.

De esta manera, el concurso preventivo iniciado en 2021 sigue sin una homologación definitiva y vuelve a entrar en una etapa de negociación, esta vez atravesada por la destrucción del principal activo que sostenía la propuesta de pago.