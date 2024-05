Proyectos mineros amenazados: empresarios advierten por los cambios impositivos en discusión

Los empresarios mineros advirtieron que las modificaciones que se están discutiendo en materia impositiva sobre el sector, tendrán consecuencias negativas en la confianza en la Argentina como destino de inversiones. El temor se centra en que las nuevas condiciones que se plantean afectan la factibilidad de los grandes proyectos mineros que están en carpeta, cuya ecuación los volvería inviables.

La queja de los hombres de negocios del sector, nucleados en la Cámara de Empresarios Mineros (CAEM), se da en el marco de las negociaciones por la Ley de Bases, frente a la propuesta difundida de modificar la Ley 24.196 de Inversiones Mineras.

Específicamente, los empresarios aseguran que "una suba en el porcentaje de las regalías es un contrasentido y supone un retroceso en el camino hasta aquí transitado con el propósito de generar condiciones de mayor competitividad para el país".

En el sector, explican que la Ley de inversiones mineras busca ser un paraguas que brinde certezas a las empresas con voluntad de aportar para la Argentina inversiones de gran volumen, de carácter productivo y con largo plazo de recupero.

"La modificación de esta herramienta clave tendrá consecuencias en la confianza en nuestro país como destino de inversiones y tendrá los efectos contrarios a los que se busca propiciar con el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI)", explican.

De hecho, la Argentina ya posee una carga tributaria mayor a la de países con los que se compite por inversiones mineras. Los números que comparan las compañías muestran que el país tiene una presión fiscal 15 puntos más alta que Chile (con quien se compite en litio y cobre, dos de las grandes promesas para la Argentina) y más aún con Canadá, donde tienen cede algunas de las más grandes empresas del sector.

"La presión impositiva argentina es alta y sumamente regresiva. Nuestro país está ante una oportunidad inigualable para desarrollar un sector estratégico, pero el aumento de las regalías lejos de transformarse en la solución inmediata que algunos imaginan para afrontar los problemas del actual contexto económico, podría generar el efecto contrario", aseguraron desde CAEM.

"Más impuestos, menos competitividad, menos inversiones", así resumieron la cadena de problemas que generarán las modificaciones planteadas, e hicieron foco en los proyectos productivos de oro y plata, que hoy representan el 70% de las exportaciones del país.

Este segmento es crítico, dada la falta de nuevas inversiones, ya que los yacimientos argentinos son mayoritariamente maduros y con costos de producción que se van incrementando.

"Subir la presión impositiva sobre los mismos impactará acortando su vida útil, y en consecuencia, habrá menor recaudación, alcanzando un resultado opuesto al buscado", sentenciaron. Se trata, además, de un sector donde no se generará un recambio, ya que no hay en cartera proyectos nuevos que estén iniciando su producción en los próximos años.

Proyectos de litio afectados

Los cambios discutidos afectarían también a los proyectos de litio, tanto los que están en construcción como los que están en producción. La ventana de oportunidad con la que cuenta "la industria no acepta alteraciones en la seguridad jurídica", dijeron en el sector.

Siendo una actividad en pleno desarrollo y el país con la mayor cantidad de proyectos de litio a nivel global, el impacto en el cambio de las reglas de juego significaría un desaliento para nuevas inversiones.

Por otra parte, perjudicará también a los nuevos proyectos y ampliaciones que se esperaba propiciar con el RIGI. Este es un tema sensible, prueba de ello es la escasa cantidad de grandes proyectos que se han puesto en marcha en las últimas décadas.

En la cámara hacer un ejercicio teórico: tomando solo los principales proyectos mineros en condiciones de avanzar en los últimos diez años, y que, mayormente por cuestiones de contexto país han sufrido dilaciones en su puesta en marcha, se observa que la Argentina ha perdido exportaciones anuales por u$s 8000 millones (actualmente el sector exporta u$s 4000 millones, cuando se podrían estar exportando u$s 12.000 millones).

Esa pérdida no solo se mide en dinero: se traduce también en casi 100.000 puestos de trabajo que ya deberían estar activos y sumados a los que hoy existen , y en miles de pymes que ya deberían estar produciendo.

El escenario viene además de años de pasividad. La inversión en minería en la Argentina no ha crecido por dos motivos fundamentales: falta de confianza y de competitividad. Frente a eso, el RIGI era una luz para el sector, una opción clave para motorizar la industria minera, especialmente los grandes proyectos de cobre.

"Entendemos que el RIGI apunta en el sentido correcto, y por ello nos preocupa que una medida tan largamente esperada quede diluida al ser acompañada de un proyecto que avanza en sentido contrario. Debe entenderse que, aún con los beneficios del RIGI, apenas se lograría equiparar las condiciones que ofrecen nuestros países vecinos, en condiciones de mayor estabilidad", dijeron los empresarios.

El pedido fue concreto: "Confiamos en que el Poder Legislativo podrá analizar el escenario completo y las decisiones se tomen con miras al futuro. Las minería solo genera riqueza para el país cuando hay empresas trabajando".