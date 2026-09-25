La empresa LEGO confirmó una histórica ampliación con una inversión de 400 millones de dólares y 1,300 empleos en México.

En el marco del Plan México, la empresa de juguetes más famosa del mundo, LEGO, confirmó una importante inversión en el país de 400 millones de dólares. Se trata de una expansión clave que tiene como epicentro al estado de Nuevo León y fortalecerá el mercado nacional, a la vez que generará 1,300 empleos.

La directora general y vicepresidenta senior de Manufactura para América de la compañía, Nancy Sánchez Moya, estuvo en la presentación oficial del anuncio junto con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon.

“Esta inversión es muy importante, no solamente por haber escogido a México, que habla de confianza en nuestro país. Segundo, el equipo de LEGO en México, que ha impulsado mucho esta inversión. Y tercero, pues también impulsa tanto la producción nacional para el mercado nacional como para la exportación de juegos que impulsan el desarrollo infantil”, destacó la jefa de Estado en la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”.

La empresa LEGO confirmó una histórica ampliación con una inversión de 400 millones de dólares y 1,300 empleos en México. LEGO

¿De cuánto es la inversión y qué tiempo tomará desarrollarla la ampliación de LEGO?

Ebrard Casaubon explicó que el proyecto de ampliación contempla un despliegue financiero de 400 millones de dólares (aproximadamente 8,600 millones de pesos).

De esta manera, las autoridades federales en conjunto con los directivos de la firma danesa confirmaron que las obras comenzaron el miércoles y se prevé que terminen formalmente para 2029 .

La inyección de capital busca elevar de manera exponencial la capacidad productiva del complejo para atender con mayor eficiencia la creciente demanda de los mercados en el continente americano.

La empresa LEGO confirmó una histórica ampliación con una inversión de 400 millones de dólares y 1,300 empleos en México. Gobierno de México

¿Qué nueva infraestructura se construirá en Nuevo León?

Actualmente, el municipio de Ciénega de Fores contiene una planta de LEGO que opera desde el año 2008 y se ha consolidado como una de las instalaciones clave de la marca a nivel global. Con la nueva ampliación, tendrá 62,000 metros cuadrados nuevos de infraestructura .

Entre las obras más destacadas que tendrá esta área, se mencionaron:

La construcción de un edificio especializado para procesos de empaque

La instalación de un almacén automatizado de alta tecnología y gran capacidad

La optimización de áreas dedicadas al procesamiento, ensamble y decoración de productos.

Los empleos directos que generará LEGO y cómo impactará en la región

La presidente reveló que, para que LEGO logre esta expansión a gran escala, el plan tiene en cuenta la creación de 1,300 puestos de trabajo para la etapa de desarrollo y consolidación.

Además, el secretario de Economía remarcó que la iniciativa impulsará una expansión de la industria del juguete e impactará indirectamente en la industria petroquímica.