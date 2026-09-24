El anuncio de inversión de LEGO en Nuevo León se realizó durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

En esta noticia LEGO y su nuevo bloque

La emblemática empresa de juguetes danesa, LEGO, anunció una inversión de u$s 400 millones que destinará para la construcción de juguetes en Nuevo León.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, comentó que a partir de la próxima semana se iniciarán los trabajos de esta nueva inversión misma que se derramará durante los próximos tres años.

Lego tiene más de 20 años de fabricar juguetes en Nuevo León.

“Esta inversión por 400 millones de dólares es fruto de un proceso muy largo, que ahora les van a comentar, en el que se tenía que determinar dónde se hacía esta inversión”, indicó el funcionario.

Ebrard destacó que esta inversión generará 1,300 empleos, al tiempo que permitirá el renacimiento y expansión de la industria de juguete en México, así como de la petroquímica que está vinculada a LEGO.

Con presencia en México desde 2008, LEGO opera en Ciénega de Flores, Nuevo León, la planta de manufactura más grande del grupo danés a nivel mundial y uno de sus principales centros de suministro para el continente americano. Como una nueva etapa de expansión de ese complejo, el proyecto se desarrollará entre 2026 y 2029.

LEGO y su nuevo bloque

En su participación, Nancy Sánchez Moya, senior de Manufactura para América de Grupo LEGO, destacó que la inversión se destinará a la construcción de un edificio nuevo de empaque y un almacén automatizado de alta capacidad, que fortalecerá las cadenas productivas de logística y de manufactura para seguir soportando el crecimiento de LEGO.

“Este nuevo proyecto incorpora 62 mil metros cuadrados de infraestructura industrial y tecnología de punta, y como lo mencionó el Secretario, vamos a crear más de mil 300 nuevos empleados de calidad. La expansión responde al crecimiento que tenemos en el Grupo LEGO a nivel global”, añadió la directiva mexicana de LEGO.

Nancy Sánchez abundó que la empresa mantiene una necesidad de ampliar sus capacidades para atender la demanda mundial.

En ese sentido, añadió que la inversión en Nuevo León es reflejo de la fortaleza que LEGO encontró en la entidad norteña del país.

“Casi dos décadas hemos encontrado talento calificado, una sólida infraestructura logística y un ecosistema manufacturero de clase mundial”, abundó.

Añadió que la inversión representa, a su vez, oportunidades de crecimiento y desarrollo para muchas familias de Nuevo León.