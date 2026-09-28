Aunque cuentes con licencia y tarjeta de circulación, tu moto irá al corralón si ofreces viajes de pasajeros; esto exigen las leyes.

El gobierno de Jalisco ha intensificado los operativos estas últimas semanas contra el traslado de pasajeros en motos solicitadas mediante apps, aplicando de forma estricta la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco.

De acuerdo con la normativa, la Secretaría de Transporte (SETRAN) estableció que cualquier unidad detectada en esta modalidad será retirada de circulación y enviada al corralón, aun cuando el conductor cuente con sus papeles y documentos completamente en regla. A partir de esta medida, las autoridades buscan frenar un servicio comercial que opera fuera de la ley en el estado.

¿Qué dice exactamente la ley sobre el traslado de pasajeros en moto?

La base legal de estas medidas se basan en el artículo 215 de la legislación local que regula el tránsito, la circulación vehicular, el transporte público y la seguridad vial.

Específicamente, la fracción XVI indica que está prohibido “utilizar la motocicleta para cualquier servicio de transporte público en alguno de sus modos que contempla la Ley, así como para el traslado de personas pasajeras con fines comerciales, sin la debida autorización de la autoridad competente”.

Con base en la ley estatal, autoridades retiran vehículos y sancionan a empresas por ofrecer un servicio sin la autorización oficial. Shutterstock

Según reportes de la SETRAN y medios informativos, la infracción de esta disposición se castiga de manera directa por la ilegalidad de la actividad comercial, independientemente de que el vehículo cumpla con las revisiones técnicas habituales.

¿Cuáles son las sanciones para las plataformas y los conductores?

Las medidas punitivas de la SETRAN no distinguen entre los corporativos tecnológicos y los operadores particulares. Las empresas de redes de transporte como Uber, DiDi e inDrive enfrentan sanciones económicas que pueden alcanzar hasta las 200 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a más de 22,600 pesos.

Durante esta última semana, medios locales como Jalisco TV informaron que se retuvieron 41 motos que fueron detectadas en los operativos viales mientras realizaban traslados ilegales.

De esta manera, los conductores sufrieron la pérdida inmediata de su vehículo al ser remitido al corralón. Ante la presión gubernamental, plataformas como inDrive se han comprometido a deshabilitar de sus interfaces la opción de viajes en motocicleta en la entidad.

¿En qué otros estados de México existen restricciones similares sobre las motocicletas?

La prohibición de los servicios de transporte de pasajeros en motocicleta mediante aplicaciones no es exclusiva de Jalisco. Justamente, jurisdicciones como la Ciudad de México, a través de la Semovi, y los gobiernos de estados como Puebla y Oaxaca han advertido públicamente que los esquemas de Uber Moto u opciones parecidas operan al margen de la ley.

En la mayoría de estas regiones, las leyes de movilidad locales exigen concesiones formales de transporte público de las cuales las motocicletas carecen, lo que propicia revisiones permanentes y sanciones administrativas severas contra quienes insistan en ofertar o utilizar este modelo de movilidad.