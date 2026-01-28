Qué hace Welspun, el gigante indio que le ganó la licitación a Techint

El 98% de los empleadores en la Argentina espera que su negocio crezca este año. Sin embargo, entre los trabajadores, el optimismo es bastante menor: apenas el 45% cree que 2026 será un año de expansión. La brecha no es menor y expone una tensión de fondo en el mercado laboral local.

El dato surge de la edición 2026 del Workmonitor, el estudio global que realiza Randstad en 35 países. En total, releva la opinión de casi 27.000 personas, entre trabajadores y empleadores, sobre expectativas, estados de ánimo y comportamiento frente al trabajo.

El optimismo que los empresarios locales tienen para este año ya había sido señalado por PwC. En su última Encuesta Global a los CEO, presentada a mediados de mes, la consultora destacaba que el 87% de los empresarios locales esperaba un crecimiento del PBI argentino en 2026.

El entusiasmo empresario argentino supera el promedio global (95%), mientras que la confianza del talento local queda por debajo de la media mundial, que se ubica en 51%. En ese sentido, el informe destaca que la brecha de expectativas desafía a las organizaciones a reforzar la comunicación, el liderazgo y las estrategias de acompañamiento al talento.

Dos miradas sobre el mismo año

Sin embargo, la expectativa de los empleados no concuerda con las de sus empleadores. “Mientras las empresas mantienen una fuerte expectativa de crecimiento, los trabajadores prevén un contexto más desafiante. Esa distancia obliga a reforzar liderazgo, comunicación y estrategias de acompañamiento ”, explicó Andrea Ávila, CEO de Randstad para Argentina, Chile, México y Uruguay.

La brecha, explica el documento, no se explica solo por el ciclo económico. Detrás aparece un mercado laboral atravesado por cambios tecnológicos acelerados, nuevas exigencias y un proceso de adaptación que impacta de manera desigual.

En ese contexto, la inteligencia artificial (IA) ocupa un lugar central. En la Argentina, el 63% de los trabajadores considera que la IA mejora su productividad , en línea con el promedio global. Entre los empleadores, la percepción es incluso mayor: el mismo 63% cree que la tecnología tendrá un efecto positivo, muy por encima del 54% global.

Adopción tecnológica

La adopción tecnológica también aparece reflejada en la autopercepción del talento. El 73% de los trabajadores argentinos afirma sentirse confiado en su capacidad para usar tecnologías recientes, por encima del promedio internacional, que alcanza al 69%.

En cuanto al alcance de la transformación, el 65% de los empleadores locales estima que la IA impactará en una alta proporción de las tareas laborales. Entre los trabajadores, esa percepción alcanza al 52%, en niveles muy similares a los del promedio global.

Solo el 44% del talento argentino cree que la adopción de estas tecnologías beneficiará principalmente a las empresas y no a las personas, un porcentaje inferior al promedio mundial, que llega al 47 por ciento.