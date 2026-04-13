El grupo chileno que operaba el hotel y casino Enjoy (ex Conrad) de Punta del Este comunicó haber firmado un contrato para vender sus operaciones en el balneario a la brasileña JHSF, conglomerado al que pertenece en Uruguay el Grupo Fasano. La transacción, valuada en decenas de millones de dólares, aún no está cerrada formalmente: exige autorizaciones regulatorias tanto del Poder Ejecutivo como del organismo de competencia. La operación deberá contemplar la autorización estatal para la actividad de casino privado, requisito indispensable para la continuidad del negocio bajo nueva administración. Además, la compra está sujeta al análisis y la aprobación de la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia de Uruguay, trámite que según expertos y funcionarios puede llevar varios meses por la necesidad de evaluar efectos en el mercado local. JHSF, grupo en expansión con operaciones en Brasil, Estados Unidos y Europa y vinculado en Uruguay al reconocido Grupo Fasano, busca consolidar su presencia en el sector hotelero y de entretenimientos de la región. Mientras se aguarda la resolución de las autoridades, el futuro del Enjoy en Punta del Este —uno de los complejos turísticos y de juego más emblemáticos de la costa uruguaya— dependerá de las negociaciones regulatorias y del cumplimiento de las condiciones que impongan los organismos intervinientes.