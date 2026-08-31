Las compañías de seguros de vida y de personas enfrentan un escenario de transformación marcado por la necesidad de adaptarse a un mercado argentino que evoluciona. Según Flavia Núñez, CEO de Life Seguros, este proceso implicó integrar compañías, equipos y negocios, simplificar procesos y sumar nuevas capacidades.

“Venimos de una transformación muy profunda en la compañía. En los últimos años integramos compañías, equipos, negocios, simplificamos procesos, sumamos capacidades. Fueron años intensos para llegar a lo que es hoy Life”, señaló.

Crecer junto a clientes y partners

La directiva destacó que Life Seguros se encuentra en una etapa en la que lidera el mercado con el objetivo de potenciar el crecimiento, pero desde una perspectiva diferente: “Estamos en un momento en el que estamos pensando cómo crecer de la mano de nuestros clientes y partners”.

“Y todo esto se está dando en un momento particular de la Argentina, ya que está creciendo sectorialmente. No es igual para todos los sectores, pero al fin es un crecimiento que está empujando la economía y ahí sentimos que hay oportunidades de acompañar”, agregó.

Un cambio de paradigma comercial

El cambio central, según Núñez, radica en la mirada y el enfoque comercial. “Lo que normalmente el mercado hacía era manejarse con una gama de productos que se iba a buscar al cliente que pudiera requerirlos. Hoy la mirada es otra: me acerco a los clientes, entiendo qué es lo que necesita, en qué momento de la vida está, por lo que hay que entender dónde están para saber cuál es la mejor solución para cada cliente”.

“Lo principal es escuchar qué es lo que quiere para después saber con qué propuesta acercarse. Es un cambio de paradigma”, afirmó.

La ejecutiva subrayó que este giro demanda también un cambio en la forma de abordar el negocio. “Siempre trabajamos en tener productos y canales con atributos buenos para el cliente, para los partners, para toda la cadena de valor que trabaja con nosotros. En este momento lo que tenemos que entender es: una vez construidas esas capacidades y una vez que la empresa ya está integrada, lo importante es escuchar y entender qué es lo que te están pidiendo”, explicó.

En este sentido remarcó que el cliente de hoy tiene necesidades diferentes y que la clave pasa por identificar esas demandas en tiempo real.

Agilidad e innovación para reducir fricciones

En este contexto, la agilidad y la innovación se vuelven ejes del crecimiento. Núñez detalló que la empresa busca procesos más ágiles, automatizaciones y mejoras en la experiencia para que “no haya fricción en cualquier punto de contacto con el cliente”.