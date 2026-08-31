La historia de Micaela Tissieres comenzó de manera inesperada, cuando tomó un trabajo como asesora y se encontró con una póliza en la mano sin entender del todo su alcance. “La tomé, la leí, y mi instinto fue transmitir eso que había aprendido y el propósito que veía en ese instrumento”, recordó.

Lo que comenzó como una inquietud personal se transformó en una comunidad que primero incluyó compañeros y colegas, luego asegurados y miles de seguidores en redes sociales.

Una nueva forma de hablar de seguros

“Empecé a encontrarme con muchas trabas y situaciones que visualicé de cómo la sociedad se vincula con el instrumento”, contó Tissieres, también conocida como La Chica del Seguro en Instagram.

Explicó que el seguro le pareció “una solución a algo que todavía no ocurrió” y, aunque suene iluso, definió que representa “la esencia humana en su máxima expresión porque el propósito es proteger en todas las actividades y líneas productivas posibles”.

Las redes como plataforma educativa

Tissieres relató que su necesidad de compartir el conocimiento y observar las reacciones de las personas frente a esa información la impulsó a convertir las redes sociales en una plataforma educativa.