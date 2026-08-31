En esta noticia El desafío de integrar a todos los actores

“La tecnología aplicada al seguro, a su distribución y contratación, permitió que tanto compañías, como brokers y startups facilitaran que los consumidores contraten de un seguro”, afirmó Mario Gabriel Depascual, gerente general de Asegúralo y presidente de la Cámara Insurtech Argentina.

El ejecutivo explicó que la filosofía insurtech se basa en “consultar, comparar y contratar”, y señaló que el mercado argentino avanzó hacia la digitalización.

Depascual destacó que “hoy está muy presente el seguro embebido a través de las open finance y las distintas billeteras y brokers digitales”. Consideró que el sector atraviesa una etapa de maduración y consolidación.

El desafío de integrar a todos los actores

Sobre el rol del Estado, indicó: “El sector público, la Superintendencia de Seguros, tiene su propio desarrollo e innovación de tecnología”.

Para Depascual, el desafío es unir todos los actores del ecosistema: “Falta unir las puntas, porque todos tenemos el mismo fin, que es llegarle con tecnología a los consumidores para que puedan elegir y luego puedan ser bien atendidos en el posventa cuando hay un siniestro”.