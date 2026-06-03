El doctor en Psicología Bernardo Stamateas afirmó que el trabajo en equipo es el único camino para alcanzar cualquier logro importante, y advirtió que el individualismo actúa como un veneno en los ámbitos laborales y sociales. También explicó las claves de la construcción de vínculos saludables y el impacto de las relaciones interpersonales en el rendimiento y el bienestar.

“Todo logro es logro de equipo. Nadie armó un auto solo. El individualismo es un veneno y el trabajo en equipo es el único camino que hay para cualquier logro”, planteó Stamateas. El especialista distinguió entre distintos tipos de integrantes dentro de los grupos, y enfatizó la necesidad de rodearse de personas que potencian y motivan.

“Ese armado de equipo tiene que ser con gente que nivela para arriba; gente que motiva, que entusiasma, porque en todos los grupos hay gente que tira para abajo, que divide”, sostuvo el psicólogo.

Identificó cuatro perfiles principales dentro de los equipos: los nómadas, que representan un 10% y suelen cambiar de grupo si surge una mejor oportunidad; los seguidores, que conforman el 70% y requieren motivación para alinearse con la visión; los hacedores, otro 10%, que comprenden la visión y actúan sin necesitar estímulo externo; y un grupo más pequeño de líderes, capaces de formar a otros y sostener la misión sin depender de la motivación.

Al referirse a los desafíos actuales en las organizaciones, remarcó: “Hay que tratar bien, hay que sonreír, hay que interesarse por el otro. Hoy el estrés número uno es el interpersonal; nos curamos juntos y nos enfermamos juntos; entonces, la empresa que invierte en las relaciones interpersonales, el trabajo en equipo y la visión en común, va a tener éxito”.