En esta noticia La evolución del rol

La transformación del mercado laboral, impulsada por la tecnología y las nuevas expectativas del talento, reconfiguró el rol de las áreas de gestión de personas. En este escenario, se celebró la octava edición de HR Innovators, un espacio organizado para analizar cómo evoluciona el mundo del trabajo frente a la tecnología, la cultura organizacional y las nuevas expectativas del talento. Durante este encuentro, se reconoció a quienes lideran el área de gestión de personas en las organizaciones del país, cuyos finalistas fueron seleccionados por un jurado, consultores en Recursos Humanos y CEO.

El momento destacado de la jornada fue la consagración de Florencia Tiscornia como Líder de Recursos Humanos CHRO 2026. La vicepresidenta de Personas y Cultura de YPF recibió el galardón de manos de Antonio Marín, vicerrector y director de la Escuela de Negocios de la Ucema. “Este reconocimiento no sólo valida la gestión sino que también pone en valor el rol que hoy jugamos quienes lideramos las áreas de persona y cultura”, destacó la ejecutiva tras recibir la distinción.

Licenciada en Economía por la Universidad del Salvador, con un posgrado en Liderazgo y Coaching de la Universidad de Belgrano y un MBA de la Ucema, Tiscornia cuenta con un extenso recorrido. Trabajó en PwC liderando proyectos en Tecnología, Servicios Financieros, Consumo Masivo, Retail y Oil&Gas. Fue directora de RRHH en Atos Origin y en 2012 ingresó a YPF. Allí se desempeñó como gerente de Gestión de Talento, gerente de Organización, Compensaciones y Procesos, y gerente del Centro de Expertise. Desde 2020 fue Gerente Ejecutiva de RRHH Downstream, integra el Directorio de Metrogas y formó parte del Comité de Diversidad, hasta asumir su actual vicepresidencia en agosto de 2021.

“Siempre vi a YPF como una empresa muy propia de nuestro país con mucha identidad y con mucho impacto. Cuando entré no solo lo validé, sino que no me daba cuenta desde afuera cuán grande es. Hoy somos alrededor de 24.000 empleados. Es una empresa que crece en lugares determinados y en negocios que son nuevos”, comentó.

La evolución del rol

Al mirar el recorrido del sector, reflexionó: “Me miro 15 años atrás y lo que veo es haber podido crecer y comprender la evolución que tenía que hacer como profesional entendiendo la evolución que se estaba dando en las organizaciones y cuál era el lugar profesional de recursos humanos. La contribución pasaba por otro lado, por el lado de mayor escucha, de mayor cercanía con el negocio, de mayor entendimiento de cuáles eran los desafíos y cómo poníamos realmente a las personas en el centro de los desafíos organizacionales”.

En esa línea, concluyó: “Creo que la posibilidad de poder conectar con otros profesionales de recursos humanos me enriqueció muchísimo. Poder ver qué pasa en otras empresas, en qué punto de la agenda están, cómo podemos aprender nos permite ganar velocidad”.

La elección estuvo ligada a valores específicos. Fernando Troilo, Director del Posgrado en RR.HH. de Ucema, señaló que a la hora de realizar nominaciones al premio, el equipo se basó en una valoración de atributos que los candidatos debieron representar en los últimos 12 meses de ejercicio profesional. Estos fueron: la gestión del cambio, la innovación, ser partner del negocio, el fortalecimiento de marca, la influencia, la gestión de la diversidad e inclusión, la responsabilidad social empresaria, la reputación y el valor del respeto por las personas.