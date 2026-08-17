El tequila es el segundo producto agroindustrial más exportado del país, solo detrás de la cerveza.

En esta noticia Don Julio y Casamigos le pegan a Diageo

El mercado tequilero mexicano parece estar en una cruda generalizada, pues las dos empresas más grandes del mundo en volumen de venta de esta bebida, con denominación de origen, reportaron fuertes caídas durante el segundo trimestre del año.

El problema se profundiza para la economía mexicana, pues el tequila es el segundo producto agroindustrial más exportado del país, solo detrás de la cerveza, de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía.

Fuente: FreePik Fuente: FreePik

Becle y Diageo son las dos empresas que venden más tequila a nivel mundial y representan prácticamente la mitad del mercado en volumen.

Sus reportes trimestrales arrojaron caídas generalizadas, tanto en volumen como en valor.

El problema se concentra en la disminución de la venta en el mercado más grande del mundo: Estados Unidos.

Becle, la matriz de José Cuervo

Durante el segundo trimestre del año, el volumen de ventas de José Cuervo, que representan casi tres cuartas partes del total de la división de tequilas, se contrajo 4.7%, una disminución que no alcanzó a ser compensada por el alza de 2.5% en la categoría de “otros tequilas”.

Becle es la empresa más grande del mundo por volumen de ventas de tequila, al concentrar aproximadamente 29% del mercado.

En conferencia con inversionistas, Mauricio Vergara, director general de Becle para Estados Unidos y Canadá, comentó que el mercado muestra demasiada volatilidad, donde mayo fue “tal vez” uno de los peores meses que ha visto la empresa en venta de tequila, aunque el mes siguiente hubo una ligera mejora.

Los directivos de Becle coinciden en que el mercado del tequila sigue deprimido, aunque muestra una tendencia hacia la normalización.

“El tequila sigue teniendo un mejor desempeño que el resto de la industria en términos generales. Pero no me apresuraría a decir que ya se está estabilizando. Creo que debemos esperar al menos otro trimestre para ver cómo evoluciona la tendencia. Lo que hemos visto a lo largo del año es que hay meses muy malos, seguidos de una ligera mejoría. Así que todavía hay mucha volatilidad en el mercado”, comentó Vergara.

Don Julio y Casamigos le pegan a Diageo

Diageo, la segunda empresa más grande del mundo por volumen de ventas de tequila, con alrededor de 19% del mercado, reportó una caída de 15% anual en el segundo trimestre del año en el volumen de venta de tequila.

Con marcas como Don Julio o Casamigos, el tequila distribuido por Diageo fue la segunda categoría con el peor comportamiento por volumen de ventas en el periodo estudiado, solo por detrás de las “bebidas espirituosas chinas”.

El problema se concentró particularmente en el mercado estadounidense, donde las ventas netas de tequila se contrajeron 21.1% anual, afectadas por las dos marcas, debido a un mercado débil, un aumento en la intensidad de la competencia y niveles de venta muy altos del año previo.

A nivel global, Casamigos tuvo la caída más fuerte en volumen de ventas, con una baja de 19%, mientras que Don Julio se contrajo 14%, según el reporte financiero de Diageo.