En un movimiento que amplía las opciones de compra online en la Argentina, Megatone.net anunció la integración de productos de AliExpress dentro de su plataforma.

Esto permite a los consumidores argentinos acceder a artículos internacionales con precios competitivos que mantienen la esencia económica del mercado chino, pero con el respaldo de un retailer nacional, explicaron desde la cadena.

El anuncio llega en el marco del Black Friday, uno de los eventos comerciales más importantes del año, que se celebra este viernes 28 de noviembre, pero en muchos sitios se extiende. Por caso, en Megatone.net durará hasta el lunes 1 de diciembre.

Más productos desde China

“La incorporación de la oferta de AliExpress abre una nueva puerta para quienes buscan tecnología, innovación y variedad sin barreras: desde gafas inteligentes hasta anillos inteligentes para medir el sueño, los primeros lanzamientos ponen el foco en el creciente interés por los dispositivos wearables y los gadgets funcionales”, destacaron desde Megatone.net.

La suma del catálogo de AliExpress al ecosistema de Megatone.net se enmarca en un proceso de modernización y expansión que la empresa viene impulsando en los últimos años. Su apuesta por la omnicanalidad y la digitalización le busca acercar al mercado argentino tendencias globales que antes resultaban difíciles de conseguir o de importar individualmente.

El apartado de AliExpress en Megatone.net ya ofrece una gran variedad de productos.

“Integrar productos de AliExpress nos permite ampliar la variedad y acercar artículos innovadores a precios realmente competitivos, algo que muchos usuarios ya buscaban por su cuenta. La diferencia es que ahora pueden hacerlo con respaldo local y mayor seguridad”, explicaron desde la compañía.

Respaldo local

AliExpress es reconocida por su vasto catálogo, con más de 100 millones de productos de múltiples categorías. Gracias a esta integración, Megatone.net irá incorporando una selección curada de productos internacionales con ofertas que se renovarán a diario.

El modelo busca resolver uno de los desafíos más frecuentes de los usuarios argentinos: acceder a productos internacionales económicos sin las complicaciones del envío internacional. Con esta alianza, los precios mantienen la competitividad característica de los artículos que vienen de China, mientras que Megatone.net aporta infraestructura local, medios de pago adaptados al país y asistencia posventa.