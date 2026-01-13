Ramiro Juez fue designado como nuevo CEO de la constructora GCDI. El ingeniero reemplaza a Francisco Fiorito, quien había dejado el cargo en enero de 2025, y asume con efecto a partir de hoy .

GCDI es una de las constructoras con mayor visibilidad del mercado local tras haber participado en obras de gran escala como la ampliación del estadio Mâs Monumental y la nueva Terminal B del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, de más de 50.000 metros cuadrados. En la actualidad, la empresa mantiene trabajos en los hoteles Sheraton y Plaza, mientras analiza en qué proyectos volverá a competir a partir de 2026.

El nombramiento de Juez se da en un momento de cambios en el frente societario. En noviembre, el empresario Marcelo Fígoli compró el 42,5% de GCDI a través de Haselt SA e incorporó a la constructora a su holding, que reúne negocios en medios, espectáculos, parques de entretenimiento y alimentos.

Fígoli es dueño de Alpha Media Group -con radios como Rivadavia, Rock & Pop, Metro y Colonia, además de Newsweek y la agencia Noticias Argentinas- y de Fénix Entertainment, productora de shows y eventos internacionales. Además, controla Parque de la Costa, desarrolla Mundo GEA en el ex Ecoparque porteño y en los últimos años sumó activos en deportes y vía pública.

Ramiro Juez, CEO de GCDI

Un historial de cambios en la conducción

La llegada de Juez se inscribe en una seguidilla de modificaciones en la cúpula ejecutiva. El último CEO había sido Francisco Fiorito, quien asumió en septiembre del año pasado y presentó su renuncia apenas cuatro meses después, por motivos personales. Fiorito había desembarcado en GCDI tras su paso por Arcos Dorados, la licenciataria de McDonald’s en América latina, para reemplazar a Alejandro Belio, que dejó la empresa en marzo de 2024.

Antes de ese período, la conducción estuvo durante más de una década en manos de Teodoro “Teddy” Argerich. El ejecutivo había llegado a la compañía a comienzos de 2018, cuando TGLT compró la constructora vinculada a Nicolás Caputo, fundada en 1938. Argerich dejó la empresa en 2021 tras una reestructuración interna y posteriormente inició una demanda laboral contra la compañía por un monto cercano a los $3800 millones.

A ese conflicto se sumó el juicio iniciado por Federico Weil, fundador de TGLT, quien también fue desvinculado en 2021 durante el proceso de reconversión societaria y reclama una indemnización superior a los $288 millones más intereses.

Entre los antecedentes de la compañía figura el desarrollo Astor San Telmo, un proyecto lanzado en 2016 por un monto equivalente en ese momento a u$s 60 millones, que quedó involucrado en una disputa judicial y urbanística a partir de un amparo presentado por la ONG Basta de Demoler y diferencias con el Gobierno porteño en relación con la altura permitida por el Código de Planeamiento Urbano, que fijaba límites distintos sobre sus frentes de la avenida Caseros y la calle Perú.