Tras la salida de Eduardo Lopardo en octubre del año pasado, Arcos Dorados, anunció quién es su nuevo managing director en Argentina.

Diego Paniagua, un ejecutivo con más de 30 años de trayectoria en la compañía se hará cargo de la cadena de comida rápida en el país en un año en el que, por un lado, deberá trabajar a la espera de una mejora en el consumo . Y, por otro, también deberá esperar para conocer los nuevos dueños de unos de sus principales competidores luego de que se concrete la venta de la operación local de Burger King, hoy administrada por el grupo mexicano Alsea.

En cuanto a sus propios locales, el ejecutivo deberá continuar con el plan de remodelación que inició su sucesor que logró a reconvertir 80 de las casi 230 tiendas que tienen en el país

Justamente, el 2 de enero McDonald’s anunció que renovó el acuerdo con Arcos Dorados para que siga operando la marca en la región -donde tienen más de 2400 locales- por otros 20 años más.

McDonald’s lidera el mercado en cantidad de sucursales seguido muy de cerca por la marca argentina Mostaza que tiene unos 200 puntos de venta . En tercer lugar se ubica Burger King con unas 100 sucursales que hoy buscan un comprador.

Diego Paniagua, managing director de Arcos Dorados Argentina

Una trayectoria en el sector

Paniagua inició su carrera en Arcos Dorados en 1993 y desarrolló un recorrido profesional en distintas posiciones claves, tanto a nivel local como regional.

“Su designación marca el regreso al mercado argentino de un líder formado dentro de la organización, con amplia experiencia en gestión, desarrollo de talento y excelencia operativa”, señaló el comunicado de su nueva posición.

“Volver a la Argentina, mi país, donde me formé y crecí dentro de la compañía, es un enorme orgullo y una gran responsabilidad. Arcos Dorados cuenta con un equipo de personas con un compromiso y una vocación de servicio excepcionales, y mi objetivo es seguir fortaleciendo nuestra cultura, la excelencia operativa y la experiencia de nuestros clientes, acompañando la evolución del negocio y los desafíos del contexto ”, señaló el flamante número uno.

A lo largo de su carrera, Paniagua se desempeñó como gerente de Operaciones para el interior del país, con base en Córdoba, rol por el que recibió el Premio del presidente en 2011. Posteriormente fue gerente Nacional de Operaciones en Argentina, director de Operaciones del país y, desde 2020, ocupó posiciones regionales estratégicas como director de Operaciones y Entrenamiento para la División Sur de Latinoamérica (SLAD).

En los últimos años, lideró distintos mercados de la región: fue Managing director de Arcos Dorados para Aruba, Curaçao y Trinidad & Tobago, y más recientemente Managing director de Uruguay, desde donde llega a la Argentina para encabezar una nueva etapa de consolidación y crecimiento del negocio.