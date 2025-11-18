El empresario Marcelo Fígoli, dueño de Alpha Media Group, Fénix Entertainment, Parque de la Costa y Delicias Argentinas, sumó un nuevo sector a su holding con la compra del 42,5% de GCDI, la constructora que participó de la ampliación del estadio Monumental y de la nueva terminal del Aeropuerto Internacional de Ezeiza. La operación se realizó a través de Haselt SA y marcó la salida del fondo estadounidense PointState , que era el accionista mayoritario.

En la actualidad, la constructora mantiene obras en los hoteles Sheraton y Plaza y analiza en qué proyectos volverá a presentarse. Puertas adentro señalan que evalúan obras privadas y licitaciones públicas, en un momento en el que el Gobierno plantea mayor participación privada.

Según la compañía, el objetivo es recuperar presencia en concursos a los que GCDI dejó de presentarse en los últimos años . También ven margen para explorar proyectos financiados por organismos multilaterales y por gobiernos provinciales. Aunque no hubo reuniones formales con funcionarios, admiten que el movimiento del mercado abre espacio para volver a evaluar este tipo de obras. “Pueden aparecer proyectos financiados por multilaterales, créditos subnacionales y nuevas iniciativas provinciales; ahí podría haber espacio para crecer”, agregaron.

El desembarco de Fígoli coincide con un período de rotación en la conducción. En los últimos años, pasaron por la compañía Alejandro Belio, Francisco Fiorito -que permaneció cuatro meses en el cargo tras su llegada desde Arcos Dorados- y Teodoro Argerich, quien dejó la empresa en 2021 luego de más de una década como CEO, tras la integración con la constructora vinculada a Nicolás Caputo.

En paralelo, la compañía continuó ejecutando distintos trabajos, entre ellos la ampliación del Monumental, la Terminal B de Ezeiza -de 50.000 metros cuadrados- y avanza con los proyectos en los hoteles Sheraton y Plaza. La revisión interna actual apunta a definir qué obras seguirán en carpeta y dónde volverá a competir la empresa a partir de 2026.

La compra también formalizó la salida de PointState, que había ingresado durante la etapa de TGLT. Tras la reestructuración de deuda de 2022, la constructora adoptó el nombre GCDI y volvió a concentrarse en construcción.

Los negocios del grupo

Dentro del holding, Fénix concentra la producción de espectáculos y eventos internacionales y trabaja con artistas de la región para giras en distintos mercados. En diciembre tiene previsto el show de Shakira en Vélez. Además de Buenos Aires, opera con oficinas en Uruguay, Chile, Colombia, Perú, México, Estados Unidos y España.

El grupo también controla Parque de la Costa, adquirido en 2020, y desarrolla Mundo GEA en el ex Ecoparque porteño, ambos con planes de ampliación. En deportes, en 2023 sumó la mayoría accionaria del Burgos, club español de segunda división.

En medios, Alpha Media reúne radios como Rivadavia, Colonia, Rock & Pop, Metro, La 990, Radio Uno, Info 95.5 y LT3 Rosario, además de la revista Newsweek y la agencia Noticias Argentinas. En 2023 incorporó Grupo Vía, dedicado a vía pública, y Canal 7 de Neuquén.