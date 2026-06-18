En esta noticia Más rutas domésticas y nuevas conexiones con Brasil

JetSmart, la aerolínea lowcost de origen chileno, acaba de anunciar una inversión de más de u$s 500 millones para ampliar su operación en la Argentina, incorporar nuevas aeronaves y lanzar rutas nacionales e internacionales. Lo hace en un contexto marcado por la reducción de capacidad de su mayor rival, Flybondi, que en los últimos meses recortó frecuencias, devolvió aeronaves y redujo su oferta de asientos.

El plan contempla alcanzar una flota de 23 aviones que llegarían al país para enero de 2027 . “Esto implica un incremento del 40% en la oferta de asientos y la creación de entre 300 y 500 puestos de trabajo”, remarcó el CEO de la compañía, Estuardo Ortiz.

Desde su desembarco en el país, en 2019, JetSmart ya invirtió más de u$s 750 millones en activos y logró ubicarse como el segundo operador aéreo del mercado doméstico, después de Aerolíneas Argentinas. En mayo alcanzó una participación del 24,4 por ciento.

Controlada por el fondo Indigo Partners y participada por American Airlines, la compañía tiene como objetivo superar los 100 aviones en operación para 2030.

Según la empresa, durante el primer semestre la capacidad total del mercado doméstico argentino se redujo entre el 12% y 13%, una caída que abrió espacios en distintas rutas y destinos que JetSmart ahora buscará capitalizar. "Hay ciudades y rutas que necesitan recuperar conectividad y queremos ocupar ese lugar“, señalaron.

Dicha expansión incluirá la incorporación de aeronaves Airbus A321neo, un modelo de mayor capacidad que hasta hace poco no podía ser utilizado en la Argentina debido a restricciones regulatorias. Con diez unidades de este tipo dentro de la flota prevista, e l país pasará a convertirse en la principal base de operación de A321neo de JetSMART en Sudamérica . La aerolínea estima llegar a 17 aviones en octubre, cerca de 20 en diciembre y completar las 23 aeronaves durante el verano 2027.

Más rutas domésticas y nuevas conexiones con Brasil

Además del crecimiento de flota, la chilena avanzará con una nueva etapa de expansión de rutas. Tras anunciar hace dos semanas la conexión entre Buenos Aires y Jujuy, la compañía confirmó que comenzará a vender vuelos entre Buenos Aires y Posadas, con tarifas promocionales desde $ 44.900 por tramo final. “Esto permitirá viajar ida y vuelta por menos de $ 100.000”, destacó Ortiz. También anticipó que en las próximas semanas pondrá a la venta nuevas rutas hacia San Juan y Santiago del Estero.

En el plano internacional, el foco seguirá puesto en Brasil, uno de los mercados que más creció en la red de la aerolínea. Para diciembre está prevista la incorporación de vuelos hacia Maceió, que se sumarán a las operaciones que ya opera hacia Recife y Natal.

Estuardo Ortiz, CEO de JetSMART

El crecimiento de JetSMART se apoya en una coyuntura favorable para el sector. En 2025, la Argentina fue el mercado aéreo de mayor crecimiento de Sudamérica y para este año las proyecciones vuelven a mostrar cifras récord. Aunque la flexibilización para incorporar aeronaves y la apertura de los cielos fueron señaladas por la empresa como “factores clave” para acelerar sus inversiones, también resaltó que mantiene reclamos vinculados a la asignación de espacios en Aeroparque y a cuestiones impositivas que, según sostienen, aún limitan el desarrollo del sector.

Mientras Flybondi reduce operaciones y otras compañías ajustan capacidad, la low cost apuesta a crecer en rutas donde detecta demanda insatisfecha y a reforzar una red que ya conecta buena parte del país con destinos regionales.

A nivel regional, JetSmart opera una flota de 54 aeronaves y una red de más de 90 rutas en nueve países. Desde su creación, transportó más de 57 millones de pasajeros y proyecta cerrar 2026 con cerca de 17 millones de viajeros transportados.

Hay un beneficio “extra” para los que vuelan en JetSmart y también poseen millas en la aerolínea estadounidense American Airlines. Quienes poseen fidelidad en la American Airlines, también suman puntos a su millaje cuando vuelan con JetSmart.