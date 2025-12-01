Luego de dos años marcados por la desregulación aeronáutica, que flexibilizaron el mercado y facilitaron la operación de las aerolíneas, JetSmart consolidó su presencia en el país. Las nuevas reglas permitieron que la compañía duplicara la cantidad de aeronaves y ampliara su oferta de rutas.

“Fue un gran año, principalmente por los cambios que se han generado a nivel normativo, como las desregulaciones y flexibilizaciones. Avanzamos mucho en la agenda con la autoridad para abrir los cielos, sumar acuerdos bilaterales, así como la posibilidad de traer aviones con matrícula extranjera y que pilotos extranjeros también puedan volar”, explicó Gonzalo Pérez Corral, Country Manager de JetSmart.

Según el directivo, estas medidas hicieron posible que la aerolínea pasara de ocho aeronaves el año pasado a 16 este año y duplicara la oferta de asientos en el mercado argentino. “Hubo innumerables avances que no se habían realizado por años y eso generó que, al menos JetSmart como compañía, pudiera duplicar la oferta de asientos en el mercado argentino”, agregó.

La flexibilización también permitió retomar rutas suspendidas y abrir nuevas conexiones hacia Brasil, respondiendo a la demanda de pasajeros. “Estamos apoyados sobre un esquema de previsibilidad, de reglas claras que impide estar atados a la regulación, a tener que dejar los aviones parados. Nos estamos volviendo más normales respecto al mundo”, señaló Pérez Corral.