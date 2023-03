IRSA vendió solo en un mes 7 pisos de oficinas de su torre premium en Catalinas por más de u$s 80 millones

IRSA continúa vendiendo oficinas de su edificio Della Paolera en Catalinas. La empresa informó a través la Comisión Nacional de Valores (CNV) que se desprendió de cinco pisos y 49 unidades de cocheras ubicadas en el edificio. El holding que lidera Eduardo Elsztain recibió u$s 58,7 millones por sus más de 5922 metros cuadrados (m2). Se trata de la segunda operación informada en el mes lo que acumula un ingreso para la dueña de los principales shoppings de más de u$s 80 millones.

"La Sociedad ha vendido y transferido cinco pisos de la torre "261 Della Paolera" ubicada en el distrito de Catalinas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por una superficie locativa total de aproximadamente 5922 m2", comunicó la empresa a través de un comunicado oficial.

Además agregó que "el precio de la transacción fue de aproximadamente u$s 58,7 millones (u$s 9918 por m2), los cuales fueron abonados en su totalidad".

Luego de esta operación, IRSA conserva la propiedad de 7 pisos del inmueble "con una superficie locativa aproximada de 8516 m2 además de unidades de cocheras y otros espacios complementarios", remarca el comunicado de la CNV.

En lo que va del mes, IRSA, logró comercializar un total de siete pisos de oficinas a un valor de u$s 81, 2 millones. Y es que a principio de marzo la empresa se había desprendido de dos de sus pisos y 18 unidades de cocheras por un valor de u$s 22,5 millones.

Eduardo Elsztain, presidente de IRSA

IRSA vende en Catalinas y más

IRSA continúa desprendiéndose de activos inmobiliarios en Catalinas. En 261 Della Paolera, edificio de oficinas en el que la firma invirtió u$s 110 millones e inauguró en 2021, ya había vendido cuatro pisos entre noviembre y diciembre de ese año. Los compradores fueron la Unión Europea (u$s 9,2 millones) y el Banco Santander, que se quedó con tres plantas (u$s 28,5 millones).

Antes, había sido el Banco Industrial el comprador de dos pisos. Pagó u$s 16,9 millones. Y Mastercard Durante la etapa de construcción, de las 30 plantas que tiene el edificio, ya había comprado Globant 4 pisos, mientras que Microsoft, ExxonMobil, Cargil, Endava y First Data alquilaron desde el inicio sus oficinas. La propia IRSA conservó dos para sí misma. Mudó allí su sede.

Y, en agosto del año pasado, IRSA vendió uno de sus pisos y un total de ocho cocheras por un total de u$s 12,6 millones.

La última operación fue la semana pasada, cuando la empresa se desprendió de dos pisos y 18 cocheras, por un total de 2394 metros cuadrados (m2). Por la operación, el holding que lidera Eduardo Elsztain, recibió u$s 22,5 millones.