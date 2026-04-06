Los centros comerciales en la Argentina están en medio de un proceso de reconversión que, si bien ya lleva varios años, ahora se volvió más fuerte. El objetivo ya no es solo vender productos, sino captar el tiempo de las personas. En un contexto donde el consumo cambia y el e-commerce gana terreno, los shoppings apuestan a convertirse en espacios para resolver múltiples actividades en un mismo lugar. “Hace algunos años que los shoppings vienen en transformación y hoy lo podemos definir como un centro de experiencias“, sostuvo Gastón Mangaiello, CMO de Grupo IRSA. El consumo sigue siendo el eje, pero pierde exclusividad frente a otros usos. “Son centros donde la gente busca ir a entrenar, tener servicios. Y cuanto más fluida pueda ser esa oferta, la gente más pueda vivir una experiencia en donde pueda resolver más de una de las actividades diarias en un solo lugar”, explicó. En la práctica, esto implica una redefinición del uso del espacio. Con esta idea, cada vez más metros cuadrados se destinan a propuestas que exceden la compra tradicional. “Hoy son cada vez más los metros que están dedicados o a entretenimiento a gastronomía o, incluso, a clínicas”, detalló. La incorporación de servicios es amplia y apunta a cubrir distintas necesidades cotidianas. “Un sanatorio, un lugar para entrenar, un coworking también puede formar parte”, enumeró. Detrás de esta transformación aparece un concepto clave en la industria: el tenant mix, es decir, la combinación y distribución de marcas y servicios dentro del shopping. Lejos de ser una decisión aleatoria, se trata de una planificación estratégica que busca maximizar circulación y tiempo de permanencia. Los números reflejan esa dinámica. “Hoy IRSA recibe más de 100 millones de personas entre todos sus centros comerciales al año, y de alguna manera apuntamos a que ese número sea aún más grande en el corto plazo”, afirmó. En ese sentido, el desafío no es solo atraer visitantes, sino lograr que se queden más tiempo. “El tiempo libre de las personas es escaso. Por lo que nosotros trabajamos en que la gente venga más y permanezca más tiempo dentro", señaló. Para eso, la apuesta es seguir ampliando la oferta. “Mucho de lo que se viene tiene que ver con entretenimiento nocturno, gastronomía de restaurante, de chef, de servicio a la mesa”, anticipó. Y siguió: “También cualquier servicio que hoy nos podemos imaginar por fuera del centro comercial, podría estar adentro”.