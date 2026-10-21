En esta noticia Precio y menú para impulsar las visitas

Italianni’s busca actualizar un negocio que opera desde hace tres décadas en México. La cadena de restaurantes italianos, propiedad de Alsea, renovó la imagen de 30% de sus 75 unidades y está presentando el primer cambio de su logotipo desde su llegada al país como parte de una estrategia para mantener vigente su propuesta dentro del mercado de casual dining.

En 1996, la propuesta buscaba ocupar un espacio entre los restaurantes de alta cocina y las opciones de comida rápida.

Hace 30 años, la cadena de restaurantes de comida italiana “llegó en un terreno fértil, perfecto... no existía esa categoría intermedia entre estos dos, con una muy buena experiencia pero con precios asequibles”, dijo Joel Ornelas, director de Italianni’s, al recordar la apertura de la primera unidad en el Palacio de Altavista, en la Ciudad de México.

La cadena introdujo prácticas como el servicio de pan toscano con aceite de oliva, el queso parmesano rallado en la mesa y el maridaje con vino, elementos con los que construyó su concepto de restaurante italiano de servicio completo, recordó Ornelas.

Para mantenerse vigente ante comensales más jóvenes, el proceso de remodelación de sus restaurantes comenzó hace cuatro años y contempla cambios en el diseño, con referencias a la arquitectura de la Toscana. La nueva imagen incorpora elementos que buscan dar mayor visibilidad a la preparación de los alimentos, como los hornos de piedra, las pastas frescas y las cavas de vino.

“Con las métricas que tenemos, cada vez que remodelamos un restaurante mejoramos la rentabilidad y nos hacemos mucho más atractivos en el mercado en donde está ubicado”, dijo Ornelas, aunque no precisó qué porcentaje mejora la rentabilidad.

Asimismo, Ornelas resaltó que por cada remodelación o apertura de un restaurante, Italianni’s participa en las iniciativas sociales de Fundación Alsea, que canaliza recursos a proyectos relacionados con la seguridad alimentaria infantil.

La actualización también llega a la identidad gráfica de la marca. Italianni’s modificó por primera vez en 30 años su logotipo, aunque conserva los tonos verde olivo y rojo asociados con su imagen. El cambio se implementará de manera gradual en las fachadas de los restaurantes, los uniformes y los canales digitales.

La estrategia ocurre en un mercado en el que las cadenas de restaurantes deben ajustar su oferta y sus espacios para responder a los cambios en los hábitos de consumo, sin perder de vista el precio y la frecuencia de visita.

Precio y menú para impulsar las visitas

Además de la renovación física, Italianni’s apuesta por cambios en su oferta gastronómica y por alternativas de precio que incentiven las visitas recurrentes.

Una de ellas es Paraíso Italiano, una propuesta que, de acuerdo con Ornelas, permite consumir una selección de pastas, pizzas y ensaladas a precios accesibles. La marca también impulsa la campaña Maestri della Pasta, con nuevas opciones que incluyen pastas importadas de Italia y terminadas en moldes de bronce.

La oferta busca atender distintos momentos de consumo, desde el desayuno hasta la comida y la cena. Para la cadena, ampliar las ocasiones de visita y mantener una propuesta accesible forman parte de la estrategia para atraer consumidores sin depender exclusivamente de las ocasiones especiales.

El servicio a domicilio es otro componente de la operación. Según Ornelas, el delivery representa entre 10% y 12% de las ventas totales de Italianni’s. Para atender este canal, la empresa desarrolló empaques que buscan conservar la temperatura y la textura de los alimentos durante el traslado.

De cara al futuro, la marca concentrará sus esfuerzos a corto plazo en completar la remodelación de sus restaurantes para elevar su rentabilidad y atractivo en ubicaciones Triple A dentro de los principales centros comerciales del país.