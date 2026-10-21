Starbucks, de Alsea, reportó alza en ventas. La empresa mostró un crecimiento en ventas en mismas tiendas tras el Mundial y por impulso de Snoopy.

Alsea, la operadora de Starbucks, Domino’s Pizza y Chipotle, recuperó dinamismo en el tercer trimestre de 2026, con México como uno de los principales motores de crecimiento, después de la recuperación gradual del tráfico de clientes tras la Copa de Futbol.

Las ventas mismas tiendas de la compañía, que permiten comparar el desempeño de establecimientos con al menos un año de operación, crecieron 4.2% entre julio y septiembre, frente al avance de 2.6% registrado en el segundo trimestre. El resultado reflejó una mejora en el tráfico, una evolución favorable de sus principales marcas y una mayor efectividad comercial.

“México fue uno de los principales motores de esta recuperación”, dijo Christian Gurría, director general de Alsea, en su mensaje a inversionistas.

El directivo destacó que la empresa retomó el ritmo de crecimiento con el que inició el año, apoyada en la recuperación de sus marcas y en una ejecución comercial más sólida.

Starbucks México recupera terreno después del Mundial

De acuerdo con el reporte financiero, Starbucks fue uno de los protagonistas del repunte de Alsea. Las ventas mismas tiendas de la cadena de cafeterías crecieron 3.1% en el tercer trimestre, lo que representó un cambio de tendencia de más de 500 puntos base respecto al trimestre anterior.

Según Gurría, el tráfico comenzó a recuperarse gradualmente después de la Copa Mundial y se fortaleció hacia el cierre del periodo, impulsado por campañas comerciales y lanzamientos de temporada, entre ellos la colaboración con Peanuts, del ícono Snoopy, el Unicorn Frappuccino y las bebidas de calabaza.

Alsea, propiedad de la familia Torrado Martínez, señaló que Starbucks México mantuvo su participación de mercado frente a 2025. Además, la cadena abrió 57 unidades en los últimos 12 meses y registró retornos sobre la inversión superiores a 30%, de acuerdo con la compañía.

En otras regiones, Starbucks Francia reportó un crecimiento de 6.4% en ventas mismas tiendas, apoyado por iniciativas comerciales y nuevas campañas de marketing que contribuyeron a recuperar tráfico y transacciones.

En el segmento de comida rápida, Domino’s Pizza México registró un crecimiento de 4.8% en ventas mismas tiendas, por encima de su ritmo previo, impulsado por la innovación de producto y el lanzamiento de la pizza Sartén Orilla Suprema.

Alsea aumenta 15.3% su utilidad neta

Las ventas totales de Alsea alcanzaron MXN $21,326 millones en el tercer trimestre, un incremento de 1.1% frente al mismo periodo de 2025. Sin considerar el efecto del tipo de cambio, el crecimiento fue de 5.6%.

En su comparación con el trimestre previo inmediato, las ventas de la empresa aumentaron 1.4%; además, la cifra representó su mejor periodo desde el cuarto trimestre de 2025, según cifras de SiBolsa.

Por su parte, la utilidad de la parte controladora aumentó 48.2%, a MXN $544 millones, cifra impulsada por menores costos de financiamiento y una mejora en el EBITDA.

El canal digital también ganó peso en el negocio. Las ventas de comercio electrónico, agregadores y programas de lealtad sumaron 8,100 millones de pesos, equivalentes a 40.7% de las ventas totales, con un crecimiento de 11.3%.

Al cierre de septiembre, Alsea operaba 4,835 unidades y abrió 46 establecimientos durante el trimestre.