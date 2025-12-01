En esta noticia Movilidad sustentable

Si bien nació como una fábrica de amortiguadores en Venado Tuerto, el crecimiento que tuvo Grupo Corven en el último tiempo lo hizo convertirse en una compañía que ofrece desde repuestos, hasta camiones, pasando por motos, neumáticos, autos y otras soluciones de movilidad. Es que en los últimos dos años se hizo cargo de la representación de la firma china de autos Chery y de la también oriental Foton en el país.

Ahora, la consolidación de Chery en autos y la expansión de Foton en camiones reforzaron su presencia en un mercado que vira hacia nuevas formas de movilidad.

Claudio San Román, director de Chery en la Argentina, recordó que la automotriz fue “la primera marca china en llegar al país” cuando desembarcó en 2008 de la mano de Socma.

A su vez, señaló que, con 18 años de presencia y un parque cercano a 55.000 unidades, Chery “se convirtió en la marca china con mayor antigüedad y liderazgo en ventas en la Argentina”. El empresario destacó que la incorporación al Grupo Corven, tras el acuerdo alcanzado a mediados de 2025, coincidió con un momento global de reconversión. “La industria se está transformando y muchos jugadores tradicionales están perdiendo poder, mientras nuevos actores toman posiciones dominantes”, comentó.

Movilidad sustentable

Según San Román, esta nueva etapa se apoya en una oferta híbrida adaptada al contexto local. Explicó que el usuario argentino “empezó a entender que están llegando marcas nuevas, algunas desconocidas, pero con más tecnología, mayor seguridad y precios accesibles”. Detalló que Corven eligió configuraciones híbridas por las limitaciones actuales de infraestructura: “Ofrecemos un híbrido ligero y un híbrido 100% con autonomías de hasta 1000 kilómetros. Por ahora no avanzamos con eléctricos porque el país no está preparado para una red de abastecimiento acorde”, indicó.

En tanto, el director de Foton Argentina, Sergio Posternak, destacó que la trayectoria del grupo acompañó esta expansión. “Corven transitó una reconversión profunda desde su origen como autopartista e incorporó marcas de motos, repuestos y ahora movilidad liviana y pesada”, afirmó. Consideró que 2025 marcó un punto de inflexión para el transporte de carga después de años de estabilidad forzada por restricciones y falta de crédito.

Posternak señaló que la recuperación del mercado fue decisiva. Indicó que “este año va a cerrar arriba de las 20.000 unidades”, lo que significa “un crecimiento muy fuerte”.

Foton, particularmente, “terminará el año con cerca de 2000 unidades y un crecimiento del 60% respecto al anterior”, sostuvo. También advirtió que el financiamiento será clave para sostener la tendencia. “El crédito es fundamental porque se trata de bienes de trabajo. El mercado venía creciendo más rápido hasta julio y agosto, pero el freno en el financiamiento impactó de lleno”, explicó.