Flexibilidad

En un contexto económico y tecnológico cada vez más dinámico, las empresas locales enfrentan desafíos que van más allá de la competencia tradicional. La innovación dejó de ser solo un concepto vinculado a productos de alta tecnología para convertirse en un eje estratégico que atraviesa procesos, clientes y mercados. Para los dirigentes de las compañías, la clave está en anticiparse a los cambios, invertir en eficiencia y transformar la incertidumbre en oportunidades.

Los principales directivos del país compartieron sus perspectivas sobre innovación y desarrollo, con foco en el mediano y largo plazo. Los oradores coincidieron en que 2025 fue un año lleno de complejidades, marcado por la necesidad de adaptarse rápidamente y pensar estratégicamente.

De cara al año que viene, el desafío no solo será continuar con la búsqueda de la eficiencia, competitividad y productividad, sino que también se suman cuestiones como la incorporación de la tecnología a procesos productivos y la propia inversión que esta demanda.

José Luis Alonso, CEO de Mirgor, destacó la relevancia de mantener un plan estratégico claro. “Cerramos un año con muchos desafíos y complejidades diversas, pero siempre enfocado en el mediano y largo plazo”, dijo. La empresa que produce componentes electrónicos, móviles y de automoción, apuesta a la diversificación como motor de crecimiento.

En este sentido, Alonso subrayó la importancia de tener estructuras flexibles y equipos preparados para responder a cambios del mercado.

Por su parte, Juan Chacón, CEO de Evoltis, explicó cómo la tecnología, especialmente la inteligencia artificial, permite ampliar la presencia en distintas regiones como Paraguay, Salta y Córdoba. “La tecnología nos está dando la posibilidad de expandirnos”, afirmó a la vez que agregó que la eficiencia de la organización y la transformación de la propuesta de valor son factores determinantes para lograrlo.

En tanto, Mauricio Canineo, CEO de Pirelli Argentina, resaltó la necesidad de comprender la cultura y el contexto local a la hora de desarrollar proyectos. “Empezaron a ingresar muchos autos que no estaban presentes en Argentina. Nosotros nos tenemos que anticipar, dar servicio al cliente”, señaló. En este sentido, destacó innovaciones concretas, como un neumático producido en Brasil que permite no detenerse ante un pinchazo, combinando inversión y tecnología.

Nicolás Ballestero, CEO de Grupo Corven, abordó la competencia y la eficiencia como pilares estratégicos. “La estrategia del grupo es aumentar el volumen, seguir creciendo”, indicó, enfatizando la necesidad de acercarse al cliente y ser más ágiles que los competidores para mantener la ventaja. El ex Grupo Iraola acaba de incorporar dos grandes marcas chinas a su portafolio. Se trata de Chery, anteriormente en manos de Socma, el grupo de la familia Macri - quien fue también responsable del desembarco de la empresa oriental en 2006- y de Foton, una compañía especializada en vehículos comerciales.

El grupo, que nació como una fábrica de repuesto y que actualmente se dedica a la producción local de motos, camiones, cuatriciclos y autopartes, ya está negociando para montar en la Argentina una planta exclusiva para los productos Foton.