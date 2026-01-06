Los libros de física definen al fotón como la “partícula fundamental de la luz y la unidad más pequeña de energía electromagnética”. Esa era la única referencia de la palabra que existía en el país hasta 2018. Ese año, con la representación local del Grupo Corven, surgió Foton Argentina, una empresa que produce desde minitrucks hasta camiones pesados . Hoy, la meta de la compañía nacida en China es consolidarse como “un actor clave en lo que respecta a movilidad”.

Julieta Machín, gerente de Marketing y Comunicación de Foton, establece con esas palabras el punto central de la estrategia comunicacional de la empresa. “Estamos en una etapa de consolidación de marca”, señala. “Nuestro foco está puesto en ofrecer siempre soluciones basadas en tres pilares: la eficiencia operativa, la innovación tecnológica y un servicio de postventa confiable”, puntualiza.

Aunque resulte una frase hecha, en Foton Argentina saben que se hace camino al andar. Y entienden que tienen muchos kilómetros por delante: “ Es una marca joven, por eso estamos buscando un crecimiento sostenible y acompañar siempre a los clientes en esta transición a una marca mucho más consolidada”.

Al respecto, comenta: “Buscamos posicionarnos como una marca que se adapta a las necesidades del mercado y que ofrece innovación y flexibilidad. Estamos trabajando mucho en la posventa para estar muy cerca de nuestros clientes. Tratamos de diferenciarnos en eso y en posicionarnos sobre el producto, entendiendo que nuestro fuerte no es la trayectoria, pero sí acercar el producto al cliente”.

La necesidad de instalarse en un mercado con actores muy consolidados obliga a la firma a diseñar acciones muy específicas. “Para diferenciarnos, usamos como pilar la innovación. Por supuesto, el hecho de ser una marca tan joven en el país hace que el foco esté puesto en su trayectoria a nivel global y en ese punto es clave la innovación. Y hablamos de innovación en términos de seguridad, con sistemas avanzados y asistencia a la conducción”, explica.

Julieta Machín, gerente de Marketing y Comunicación de Foton

Machín también hace referencia a otro aspecto decisivo: la eficiencia. “Hablamos de nuevas motorizaciones que reducen el consumo y las emisiones… la electrificación y la transición a un transporte más sostenible”, indica y añade que Foton cuenta con “el lineup más completo del mercado”. En ese sentido, revela: “En cada uno de nuestros segmentos ofrecemos una solución de combustible alternativo. De hecho, en los segmentos en los que hoy no la tenemos, ya está planificada en la estrategia 2026”.

Las soluciones de movilidad de la compañía van de minitrucks a camiones pesados e incluyen, además, pickups y vehículos comerciales eléctricos. Esa amplia gama hace que la comunicación presente retos significativos. “Hacemos foco en segmentar los públicos y es bastante complejo porque realmente tenemos un line up completo y debemos hablarles a los targets que cubren todos nuestros segmentos. Lo hacemos siempre bajo ese concepto de soluciones integrales de transporte. No vendemos solo camiones y pickups, vendemos un ecosistema de marca”, aclara.

Un aspecto decisivo es el acompañamiento a un universo de clientes que aglutina tanto a un emprendedor como a grandes flotas. “Debemos cubrir las necesidades de cada segmento volviendo a los pilares de la marca: eficiencia, confianza innovación, respaldo y compromiso de marca”, define.

Ese compromiso se manifiesta en el programa Foton Days, que comprende jornadas en las que los clientes prueban los modelos y reciben información técnica. “Entendemos que nuestro fuerte es el producto y estamos trabajando para que el cliente lo pueda ver, probar y recibir las mejores condiciones comerciales. Construimos confianza para que el reconocimiento de marca no sea solamente te lo cuento, sino que te lo muestro”.