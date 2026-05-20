Por la desvalorización del peso colombiano, muchas personas eligen conservar sus fondos con dólares para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el costo de la moneda y las alteraciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este miércoles, 20 de mayo de 2026 , la cotización del dólar en los principales bancos de Colombia es de 3.772,75 pesos colombianos.

En la última semana, la cotización del Dólar retrocedió -0,40% y en el último año acumuló una caída de -4,20%, reflejando una tendencia bajista.

El precio del día.

La variación que tuvo el dólar en la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 4.25%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 12.86%.

En la última sesión, el dólar bajó frente al peso colombiano.

En los últimos 10 días, el Dólar mostró un sesgo alcista: cuatro jornadas de avance, una corrección, otras cuatro de avance y un retroceso final, con balance general positivo pese a dos caídas puntuales.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un incremento en su valor en comparación con los días anteriores, lo que podría ser indicativo de una mayor demanda o estabilidad económica.

¿Dónde comprar dólares en Colombia?

Las personas que necesiten comprar o vender dólares en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes:

_ Bancos: una de las alternativas más seguras y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a implementar comisiones adicionales por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender dólares en Colombia

Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes detalles: