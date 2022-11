Fallo a favor de Vicentin: por qué es clave para que la empresa salga del millonario concurso

Vicentin logró un fallo a su favor. Luego de semanas de estar interrumpido su millonario concurso de acreedores, la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe ordenó que la causa regrese al juez de origen, al magistrado de primera instancia en lo Civil y Comercial de la 2° Nominación de la localidad de Reconquista, Fabián Lorenzini. La decisión lo habilita a dar por terminado el proceso , a casi tres años desde que la agroexportadora se declaró en default.

De esa manera, con la reanudación del expediente, la cerealera, que tiene una deuda superior a u$s 1570 millones, se encamina a retomar la salida del concurso, una etapa que inició meses atrás y que había quedado suspendida en junio, cuando el presidente del máximo tribunal de la provincia, Rafael Gutiérrez, ordenó dejar el trámite judicial en stand-by. Así, Vicentin estaría en condiciones de homologar el acuerdo de pago.

Por unanimidad, los siete jueces de la Corte de Santa Fe rechazaron la solicitud de avocamiento presentada por uno de los principales acreedores de Vicentin y decidieron decidieron devolverle el caso a Lorenzini. Al respecto, el fallo señaló que "las argumentaciones que sirven de sustento al pedido de avocación no se subsumen, es más, ni siquiera rozan tangencialmente, alguno de los supuestos de atribución de competencia que autoricen la intervención de este tribunal".

LA PULSEADA POR CONVENCER A LA CORTE

En este segundo semestre, la causa tuvo varias idas y vueltas . Desde que se inició el concurso, la agroexportadora enfrenta la resistencia de los acreedores más reacios a las propuestas que elaboró como plan para salir de su crisis. Uno de ellos es Grassi, el principal impulsor del pedido para que la Corte provincial intervenga en el concurso. Con su corredora de granos Commodities S.A., es el segundo acreedor comercial más importante de Vicentin.

Convencer a la Justicia de que el expediente tenía que volver al juzgado de primera instancia significó para Vicentin jugar otra pulseada más. Para tomar una decisión final, la Corte les solicitó tanto a la cerealera como a Commodities que presenten sus argumentos. A ellos, sumó la consideración del Procurador.

En ese sentido, la compañía esperaba el pronunciamiento de la Corte santafesina, que debía decidir si finalmente tomaría o no el caso. A fines de julio, el tribunal rechazó un primer planteo que Vicentin presentó para que regrese a manos de Lorenzini. Ese no fue un dictamen final: el tribunal debía informar si se avocaría o no a la causa, es decir, si la trasladaría o no.

Según le anticipó a El Cronista, la empresa confió, durante este tiempo, en que el caso no sería tomado por la Corte y que volvería a Lorenzini, quien lo siguió desde que se abrió el concurso en febrero de 2020 y a quien la empresa había solicitado que se le remita el expediente. "Tenemos confianza en que resolverá a derecho y la causa volverá a primera instancia", le había adelantado a este medio Estanislao Bougain, director de la agroexportadora.

LOS PASOS QUE SIGUEN PARA VICENTIN

De esta manera, en Vicentin se muestran optimistas de que podrán encaminarse, finalmente, al cierre del concurso. Es que el proceso ya se encontraba en etapa final, teniendo en cuenta que la cerealera había alcanzado las mayorías legales necesarias para homologar su oferta de pago, tanto en cantidad de acreedores como porcentaje de capital.

Vicentin avanzó en las negociaciones para lograr la adhesión de los acreedores que aún no habían dado el sí a su oferta de pago.

Pese a la interrupción en el plano judicial, la compañía aprovechó ese tiempo para avanzar en las negociaciones y lograr la adhesión de los que aún no habían dado el sí a su propuesta. Buena parte de los acreedores comerciales ya habían dado el visto bueno. Faltaba la aprobación de los bancos extranjeros, cuyas casas matrices terminaron de dar luz verde a la última oferta hace unas semanas, con un "categórico respaldo", según informaron las partes.

"La propuesta fue entendida como la mejor alternativa para garantizar la continuidad de las operaciones productivas y las fuentes laborales, en un contexto del país sumamente complejo", comunicó oportunamente el management de Vicentin, que calificó a este hito como "un enorme logro".

La agroexportadora necesitaba obtener 860 votos afirmativos para alcanzar la conformidades necesarias, teniendo en cuenta que requería el aval del 50,1% de las cápitas. A la fecha, asegura que ya recibió la aprobación de más de 1000 acreedores. A su vez, precisaba la adhesión de quienes representan, al menos, el 66,6% de la deuda, porcentaje que también alcanzó.