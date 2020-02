Le aprobaron a Vicentin la apertura del concurso 

Transcurridos 70 días de haber entrado en default por "estrés financiero", este lunes declararon competente al juzgado donde cayó la solicitud de la apertura del concurso de acreedores de Vicentin, pedido que solicitó la aceitera el 10 de febrero pasado.

Se declaró la competencia del tribunal donde se presentó la causa (el Juzgado Civil y Comercial, 2° Nominación de Reconquista, de acuerdo al sorteo correspondiente al ingreso de juicios del Poder Judicial de la provincia de Santa Fe), que analizará el pedido de la cerealera. El caso estará a cargo del juez Fabián Lorenzini.

Asimismo, se dispuso que se llevará a cabo una asamblea de accionistas el 29 de marzo a las 19.30 horas.

“Resulta indiscutible la competencia territorial de este juzgado sin perjuicio del mecanismo del sorteo que, conforme la organización del sistema judicial de nuestro foro civil y comercial, determinó que dicha demanda recaiga en este tribunal. La norma concursal establece, para el caso de las personas de existencia ideal de carácter privado constituidas regularmente, la competencia del juez del lugar del domicilio, entendido como la sede social, debidamente inscripta en los registros públicos”, sostiene la resolución judicial.

El texto también detalla que "los prestadores de servicios públicos tienen la prohibición provisoria de efectuar cortes o interrupciones en los servicios prestados a Vicentin tanto en su sede administrativa como en sus distintos establecimientos fabriles, a raíz de las obligaciones derivadas de la prestación de tales servicios".

"La agroexportadora le relató a las autoridades las dificultades económico-financieras que habrían originado el escenario en el que se tomó la decisión de pedir la intervención judicial para lograr el acuerdo de pago con los acreedores de la firma. Expresaron que la profundización de diversos acontecimientos negativos condujo a la empresa a reestructurar su pasivo. Sumado al impacto de las medidas cautelares que dificultan su normal funcionamiento, la compañía acudió a esta herramienta legal para preservar las fuentes de trabajo, atendiendo a la conservación de la firma", explicaron fuentes judiciales.

Al respecto, comentaron que las medidas cautelares que presentaron en la Justicia santafesina una decena de empresas para intentar cobrar sus acreencias no cayeron bien en el holding santafesino, cuya deuda ya asciende a u$s 1300 millones (se divide en u$s 1000 millones con bancos y u$s 350 con proveedores agrícolas).

"Vicentin sostiene que la cesación de pagos se agrabó con la medida cautelar dispuesta en la carátula 'BLD y otros'", indicaron fuentes vinculadas al proceso. En el reclamo, le exigían a la aceitera el pago de $ 180 millones.

En este sentido, en el mercado granario aseguran que el pedido de la apertura del concurso fue presentado para evitar un posible aluvión de nuevos pedidos de quiebra contra la empresa, luego del que realizó Gagliardo Agrícola Ganadera (Gagsa), del grupo JRG.

En tanto, el oficialismo busca crear en la Cámara de Diputados una comisión especial que investigue la relación crediticia entre el Banco Nación y la compañía durante el gobierno de Mauricio Macri, luego de las denuncias por eventuales irregularidades en la gestión de Javier González Fraga, ex titular del banco, que es el mayor acreedor de la empresa en la banca nacional.

Se tratará de una comisión unicameral, de siete miembros, que se constituirá como un órgano de asesoramiento no permanente con el fin de dilucidar si se produjeron "irregularidades en la operatoria de préstamos y refinanciamientos entre ambas entidades, y determinar posibles maniobras espurias con perjuicios para el Estado nacional", de acuerdo al texto del proyecto de la diputada santafesina.

Vicentin espera que se abra el concurso rápidamente. Fuentes cercanas a la compañía adelantaron que el objetivo es tratar de avanzar con los distintos frentes abiertes que tiene hoy la empresa.