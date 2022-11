Un fuerte jugador del agro comenzará a producir y exportar el nuevo producto 'estrella'

MSU Agro, el negocio del agropecuario de los Ulibelarrea, padre e hijo, se diversifica y apuesta no solo a un nuevo producto "estrella", como el maní, sino también a un nuevo modelo: la integración del negocio. Para ello, invierten u$s 70 millones en una planta de procesamiento y almacenaje para llegar con un producto con valor agregado a los mercados europeos.

"Hace unas campañas nos metimos en la producción de maní y, a diferencia del negocio de granos y oleaginosas, este es un negocio que en el que los players hacen todo: producir, procesar y comercializar. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros", explica a El Cronista, Santos Uribelarrea hijo.

El empresario del agro explica por qué vieron la oportunidad en este producto del cuál la Argentina es el principal exportador mundial -tiene el 21,2 % del mercado mundial-, con Córdoba a la cabeza.

"La producción de maní se expandió de Córdoba al sur de Santa Fe y norte de Buenos Aires, zonas en las que nosotros tenemos fuerte actividad productiva. Además, tenemos un muy buen portafolio de campos donde podemos crecer", sigue Uribelarrea.

Así, MSU que hoy tiene 3000 hectáreas de maní piensa llegar a las 12.000/15.000 hectáreas en la primera etapa -el proyecto es escalable- de la fábrica que implica una inversión de u$s 70 millones en General López, al sur de Santa Fe y que esperan que en 24 meses esté operando.

"De los u$s 90.000 de la ON que emitimos, u$s 60 millones son para la construcción de la planta y u$s 30 millones para capital de trabajo", detalla el empresario dueño del grupo que también tiene un presencia en la energía. Uribelarrea subraya que está diversificación es en un negocio 100% de exportación.

"Lo que nos interesa mucho de este negocio es que es un negocio netamente de exportación y para nosotros es muy fácil sumar este producto a nuestro modelo de producción primaria. Pero si no hubiese sido un negocio de exportación no creo que nos hubiéramos metido", asegura el empresario del agro.

La planta al sur de Santa Fe estará operativa en 24 meses

La mayor parte del producto se envía al exterior en bolsones. No es el negocio de marca, de llegar a las góndolas. Cabe destacar que el complejo del maní superó en 2020 exportaciones por u$s 1000 millones.

EL PLAN PARA DIVERSIFICAR

MSU, como gran productor agropecuario, tenía un modelo 100% de producción primaria. "En el negocio de exportación, como la soja, no es para nosotros, es para los grandes exportadores y nosotros trabajamos con las principales compañías exportadoras que están en la Argentina. Ahí no tenemos un espacio para poder ser competitivos", detalla el empresario del agro.

Sin embargo, con el maní decidieron ingresar al negocio industrial que, según explica Uribelarrea, tiene tres patas: la productiva, en la cual ya estaban hace algunos años; la industrial y la comercial.

"Los grandes jugadores del maní, como AGD, Prodeman, Maniagro, Manisel les va muy bien justamente porque son compañías que están integradas, tienen una pata muy sólida de producción primaria, además de la industria y la comercialización. El negocio del maní, a diferencia del negocio de granos y oleaginosas, el industrial produce la mayor parte de la materia prima que procesa y vende", explica en detalle el socio de MSU.

Para la planta la empresa hará una inversión de u$s 70 millones