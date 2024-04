Estos son los países más baratos para contratar freelancers: en qué puesto está la Argentina

Desde hace unos años el trabajo remoto para empresas ubicadas fuera del país se convirtió en una opción buscada por profesionales que ven la posibilidad de cobrar en dólares sin salir de su casa. Y cada vez son más los programadores, traductores, diseñadores, entre otros, que se convierten en exportadores de servicios de un día para el otro. Es que el talento argentino es muy buscado, no solo por su calidad, sino también por el precio.



Un estudio realizado por la empresa de software de facturación Bookipi indicó que la Argentina se ubica en el tercer puesto entre los países más baratos para contratar freelancers. Los dos primeros lugares, en tanto, fueron ocupados por Colombia y Brasil.

Pese a la poca variación en el tipo de cambio de los últimos meses y la alta inflación, la Argentina sigue siendo un país competitivo. Es que aunque el país se está encareciendo en dólares, los freelancers no pueden aumentar sus tarifas en moneda dura porque sus clientes -acostumbrados a vivir en países sin inflación- no convalidarían el incremento.

Cómo se hizo

Para elaborar el ranking, Bookipi utilizó la plataforma de trabajo autónomo Upwork para averiguar cuánto cobran de media por trabajo los autónomos de 40 países diferentes. Se analizaron varios servicios populares, como diseño de logos, la edición de video y data entry. Para cada servicio en cada país, se recogió el precio inicial y final, y se calculó un precio medio global.

Originalmente se habían analizado 119 países, pero a raíz de una limitación en la disponibilidad de datos, solo se tuvieron en cuenta 40, con información comparable. Se obtuvieron datos con los precios de proyectos de freelancers que pertenecían a una de las diez categorías siguientes: diseño de logotipos, edición de video, data entry, asistente virtual, SEO, gestión de redes sociales, redacción de CV, escritura creativa, programación web y aplicaciones móviles.

Precios país por país

Colombia es el país con los freelancers más económicos, con un precio medio de u$s 72,13 por trabajo. Le sigue Brasil, con un precio medio de u$s 79,81 por trabajo. En tercer lugar está Argentina, con una tarifa media de u$s 80,84.

En cuarto lugar se ubica Jamaica, con una tarifa media de u$s 88,63 por trabajo. Mientras que Venezuela completa el top 5 con un costo medio de u$s 93,41 por trabajo freelance.

En el otro extremo de la escala, Australia tiene los freelancers más caros, con un precio medio de u$s 594,56. En segundo lugar está la India (u$s 501) y en tercero, Marruecos (u$s 402,03).

La situación de la Argentina

El costo de los freelancers argentinos, sin dudas, los vuelve atractivos para el mercado global. De hecho, un informe realizado por la consultora Deel a principios de año indicaba que el país es el tercero en el mundo entre los que tienen mayor número de trabajadores contratados por empresas extranjeras.

Es el tercer año consecutivo que la Argentina se ubica entre los cinco primeros puestos globales de ese ranking. Entre los motivos para esa posición se destacan el nivel de educación, el compromiso y la flexibilidad como las principales aptitudes.