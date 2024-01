Sueldo en dólares: la Argentina, en el podio global del empleo para empresas del exterior

Desde la pandemia se hizo cada vez más frecuente encontrarse con personas que trabajan desde la Argentina para empresas que están radicadas en el exterior. Lo hacen desde el living de su casa y cobran salarios en dólares. La modalidad se hizo tan común que el país se situó en el tercer lugar mundial entre los que tienen mayor número de trabajadores contratados por empresas extranjeras, de acuerdo con un relevamiento realizado por la consultora Deel.



La compañía señaló que es el tercer año consecutivo que la Argentina se ubicó entre los cinco primeros puestos globales. Además, destacó que el talento argentino es reconocido por su nivel de educación, el compromiso y la flexibilidad como las principales aptitudes. Pero sobre todo, lo que llama la atención de las empresas extranjeras es la rápida adopción de las nuevas tecnologías como habilidad fundamental para posicionarse ante tanta competitividad. El talento argentino es contratado en su mayoría por empresas de Estados Unidos, Reino Unido, México y Chile.

"Observamos un interés sostenido de las compañías globales por el talento argentino y, al mismo tiempo, un aumento del interés de las empresas locales por contratar en otros mercados para escalar sus negocios", afirma Natalia Jiménez, Directora Regional para Latinoamérica habla hispana en Deel.

Según el análisis de Deel, el promedio de salario para un ingeniero de Software Senior contratado de forma remota para el exterior fue de u$s 171.300 anuales durante 2023, por encima de ¿Colombia, con un promedio de u$s 146.200 y México (u$s) 168.000. Por su parte, Brasil lidera el índice de salarios en América latina, con u$s 244.800. En promedio, en la región los salarios en dólares escalaron un 2% con respecto al 2022.

Los más buscados

Los roles más buscados para la contratación global, están vinculados a la educación, las finanzas y la atención al cliente. A los desarrolladores de software, se suman docentes, responsables de customer success y especialistas en finanzas como los profesionales más contratados. En cuanto a las edades, el 51% tiene entre 25 y 35 años, mientras que un 30% tiene entre 35 y 44 años.

Buenos Aires está quinta entre las ciudades con más nómadas digitales

Además, el informe reveló Buenos Aires se encuentra entre las cinco ciudades con el mayor número de empleados que trabajan para empresas extranjeras, junto con Londres, Toronto, Madrid y San Francisco. La ciudad se mantiene firme también luego de tres años de análisis.

Asimismo, la Argentina también se posiciona desde el lugar de empleador. Estados Unidos, Colombia, México, Perú y España son los mercados a donde más recurren las compañías para incorporar talento, con ingenieros en sistemas y desarrolladores como los roles más contratados.