El fondo de venture capital mexicano, Dalus Capital, está liderando una ronda de inversión de u$s2.7 millones de dólares para la climatech Satellites on Fire. La startup argentina también recibió inversión de fondos como Draper Associates, Vitamin C y Draper Cygnus VC, entre otros. La compañía desarrolló una plataforma impulsada por inteligencia artificial (IA) que permite detectar incendios forestales en tiempo real, integrando datos satelitales, cámaras en campo y modelos de simulación de propagación. De acuerdo con la empresa, el sistema logra identificar focos, en promedio, 35 minutos antes que los sistemas de la NASA. Para lograr esto, la compañía desarrolló una plataforma que integra información satelital cada cinco minutos, cámaras en torres y modelos de simulación de propagación. El sistema envía alertas en tiempo real por WhatsApp, mail o SMS para que equipos de emergencia, empresas y gobiernos puedan actuar más rápido. Satellites on Fire fue fundada por tres jóvenes: Franco Rodriguez Viau, Joaquín Chamo y Ulises López Pacholczak. El proyecto nació a partir de una experiencia personal de Rodríguez Viau, el CEO de la startup, con los incendios forestales en Argentina. Durante su adolescencia, vio de cerca cómo el fuego afectó a familias de su entorno y destruyó viviendas, una situación que lo llevó a pensar en una herramienta capaz de detectar focos de incendio con mayor anticipación y mejorar la capacidad de respuesta. Con la nueva inversión, la startup planea mejorar sus modelos de IA, lanzar un producto de seguros paramétricos contra incendios junto a AON y desarrollar herramientas para medir el impacto ambiental, incluyendo emisiones de CO2 evitadas. También avanzará en su expansión hacia el mercado de Estados Unidos. Satelites on Fire monitorea territorios a lo largo de 21 países en cuatro continentes, siendo sus principales clientes empresas forestales, agrícolas, energéticas, proyectos de carbono, aseguradoras y gobiernos. En Argentina, compañías como Genneia y Quilmes utilizan la plataforma para proteger sus operaciones. Además, el sistema está integrado en seguros forestales de AON en América Latina, donde se utiliza para cálculo y mitigación de riesgos. “En 2025, nuestro sistema ayudó en la respuesta a más de 600 incendios forestales", afirma Rodríguez Viau, de 22 años, en el comunicado de la ronda. “Nuestra misión es utilizar la tecnología para proteger a las comunidades y preservar la biodiversidad y los bosques antes de que sea demasiado tarde”. La empresa ya cuenta con más de 55,000 usuarios bajo un modelo freemium y alimentó sus algoritmos con más de 20,000 validaciones en campo, construyendo una de las bases de datos de reportes terrestres más grandes de América Latina. Diego Serebrisky, cofundador y managing partner de Dalus Capital, destacó que “Satellites on Fire ha demostrado que, mediante el uso inteligente de la IA y el procesamiento de datos satelitales en tiempo real, es posible adelantarse a las catástrofes ambientales con una precisión y escala que antes eran impensables. Es un ejemplo perfecto de cómo el talento latinoamericano está creando soluciones de IA de clase mundial para enfrentar el cambio climático". Dalus Capital, que invierte en startups tecnológicas de América Latina con un fuerte enfoque en impacto social y sostenibilidad, ha realizado más de 24 inversiones en startups de la región. Clip y Kubo Financiero (fintech), Xertica (cloud), Enerlink (software para electromovilidad) son algunas de las inversiones de este fondo mexicano fundado en 2015. “Nosotros buscamos compañías que utilicen la tecnología para resolver los problemas más críticos del planeta”, agregó Serebrisky.