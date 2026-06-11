La inteligencia artificial suma un nuevo capítulo en España. OpenAI, la empresa creadora de ChatGPT, confirmó este 11 de junio que abrirá su primera oficina en el país y eligió Madrid como sede para su desembarco europeo.

La compañía explicó que la decisión responde al fuerte crecimiento de ChatGPT en España y al avance de la adopción de inteligencia artificial entre empresas, desarrolladores, instituciones académicas y organismos públicos. Según datos de la propia firma, el número de usuarios activos semanales de ChatGPT en España aumentó más de un 40% interanual.

OpenAI prevé inaugurar la oficina durante la segunda mitad del año. La empresa aseguró además que contratará perfiles locales vinculados a atención de clientes, funciones técnicas y políticas públicas, aunque todavía no reveló la ubicación exacta de la sede ni el volumen de inversión.

OpenAI abrirá su primera oficina en Madrid tras el boom de ChatGPT en España

OpenAI explicó que España se convirtió en uno de los mercados europeos de mayor crecimiento para ChatGPT. La compañía señaló que el país ya figura entre los cinco principales mercados de Europa por número de usuarios activos semanales.

La empresa destacó además que el uso de Codex, su agente de inteligencia artificial para programación y trabajo, “se ha multiplicado por once desde principios de año”. También precisó que la interacción diaria con la herramienta “se ha duplicado en el último año”.

En este contexto, la nueva oficina en Madrid tendrá como objetivo reforzar el vínculo con usuarios, empresas, desarrolladores, universidades y socios institucionales . Según OpenAI, la sede permitirá acompañar a las compañías españolas “a medida que pasan de experimentar con la IA a integrarla de forma más profunda en sus operaciones”.

Emmanuel Marill, director general de OpenAI para EMEA, aseguró: “España se está consolidando como uno de los mercados más dinámicos de Europa en la adopción de la inteligencia artificial. Personas, desarrolladores y empresas de todo el país están utilizando nuestras herramientas para ser más productivos, creativos e innovadores”.

Además, añadió que “España combina una fuerte demanda por parte de los usuarios, empresas con visión de futuro, un ecosistema dinámico de desarrolladores y start up y una apuesta activa del Gobierno por la inteligencia artificial”.

Qué empresas españolas ya trabajan con OpenAI y ChatGPT

Aunque OpenAI todavía no tenía una oficina en España, la compañía ya trabaja con grandes empresas y universidades del país. Entre los principales clientes aparecen BBVA, Santander, IE University, IESE Business School y Factorial.

BBVA inició un piloto con 3000 licencias y ahora ampliará el acceso a ChatGPT Enterprise a sus 120.000 empleados en 25 países. Según la entidad, “más del 80% de los participantes utilizaron activamente la herramienta”.

Santander también desplegó ChatGPT Enterprise entre más de 30.000 usuarios. El banco explicó que la inteligencia artificial ya ayuda a desarrolladores, profesionales de marketing, banqueros y agentes de atención al cliente mediante copilotos de inversión y herramientas de automatización.

En el sector educativo, IE University incorporó ChatGPT Edu para estudiantes, profesores y trabajadores procedentes de más de 160 países. La institución explicó que el acuerdo busca “enriquecer su experiencia académica internacional, ampliar sus capacidades de investigación y contribuir a definir el futuro de la educación”.

Por su parte, IESE Business School afirmó que la integración de inteligencia artificial generativa “refuerza su compromiso de dotar a los estudiantes, al profesorado y a los líderes empresariales de las capacidades necesarias para desenvolverse en un mundo cada vez más impulsado por la IA”.

Factorial, la empresa tecnológica con sede en Barcelona, también trabaja con OpenAI para explorar cómo Codex puede ayudar a sus desarrolladores “a lo largo de todo el ciclo de vida del desarrollo de software”.

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El Gobierno celebra la llegada de OpenAI y asegura que España será líder en IA

El anuncio de OpenAI fue celebrado por distintos miembros del Gobierno. El ministro, Óscar López, afirmó que la apertura “nos hace ser cada vez más competitivos”.

Además, sostuvo que “contar con una regulación adecuada de la inteligencia artificial, lejos de perjudicar la inversión, nos hace más competitivos” . El ministro defendió así la estrategia española tras la aprobación de la nueva Ley Nacional de Inteligencia Artificial.

Carlos Cuerpo, vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, también respaldó el desembarco de la tecnológica estadounidense. Según afirmó, la decisión de OpenAI es “una clara muestra de todo lo que ofrece la economía española: un crecimiento sólido, unos costes energéticos competitivos, una fuerza laboral local altamente cualificada y un Gobierno comprometido con convertir España en un centro de referencia para la inversión en inteligencia artificial en Europa”.

La expansión de OpenAI en Madrid se suma además a otros movimientos recientes de empresas de inteligencia artificial en la capital. Sierra, Harvey y ElevenLabs también anunciaron nuevas oficinas en la ciudad en los últimos meses.

La compañía dirigida por Sam Altman ya cuenta con sedes en Londres, París, Dublín y Bruselas. Ahora, Madrid se incorpora a la estrategia de internacionalización de OpenAI en plena competencia global por el liderazgo de la inteligencia artificial.