La obesidad representa uno de los mayores desafíos para el sistema de salud mexicano, pero también una oportunidad para que las startups nacionales demuestren que la innovación tecnológica puede convertirse en una aliada para enfrentar problemas públicos de gran escala.

En ese contexto, la farmacéutica Lilly y la comunidad de emprendedores Endeavor otorgaron un reconocimiento a las startups mexicanas Medsi.ai y Open Health, ganadoras del Health Innovation Challenge, una iniciativa que identifica, impulsa y conecta al talento emprendedor mexicano para llevar soluciones reales a las personas que viven con esta enfermedad.

El premio empresarial refleja una tendencia cada vez más visible: la participación del ecosistema emprendedor en el desarrollo de soluciones para enfermedades crónicas que generan una fuerte presión económica sobre los sistemas de salud y afectan la productividad del país.

México enfrenta un gran reto. Más de siete de cada diez adultos viven con sobrepeso u obesidad, una condición que incrementa el riesgo de diabetes, hipertensión y enfermedades cardiovasculares, además de elevar el gasto sanitario y reducir la calidad de vida de millones de personas, de acuerdo con Ipsos.

Las dos startups reconocidas abordan algunos de los principales cuellos de botella del sistema de salud. Medsi.ai desarrolló una tecnología capaz de utilizar la cámara de un teléfono inteligente para detectar biomarcadores cardiometabólicos en apenas un minuto, sin necesidad de equipos especializados, con el objetivo de identificar pacientes en riesgo antes de que desarrollen complicaciones.

Por su parte, Open Health trabaja en una plataforma que permite integrar información clínica de distintas instituciones para reducir la fragmentación de los datos y agilizar diagnósticos y tratamientos.

Este tipo de iniciativas evidencia cómo el sector healthtech comienza a consolidarse como un segmento con potencial de crecimiento.

“En México existe la ciencia, el talento y la creatividad para responder a la obesidad; lo que hacía falta era darles una plataforma. En Lilly entendemos que una compañía de medicina no solo fabrica tratamientos: impulsa las ideas que transforman la salud”, afirmó Phelipe Philippsen, presidente y gerente general de Lilly México en un comunicado.

La convocatoria del Lilly Health Innovation Challenge recibió 22 postulaciones de startups, de las cuales 18 ya operan comercialmente y 11 tienen presencia internacional en siete países, un indicador de que el emprendimiento mexicano en salud busca escalar más allá del mercado local.

El valor de estos reconocimientos también radica en que acercan a las startups a corporativos, instituciones públicas e inversionistas, facilitando la validación de tecnologías que, de otra forma, tardarían más tiempo en incorporarse a los sistemas de atención médica.

“El talento emprendedor mexicano no necesita permiso para resolver los grandes retos de salud; necesita aliados que lo impulsen. En este reto encontramos soluciones escalables, profundamente humanas y con el potencial de transformar vidas”, agregó Cynthia Torres, directora de innovación de Endeavor México.

Para empresas jóvenes, demostrar que sus soluciones funcionan en proyectos piloto puede convertirse en un paso decisivo para atraer financiamiento y expandir sus operaciones.

Más allá del ecosistema emprendedor, el impacto potencial alcanza a toda la sociedad. La detección temprana, la interoperabilidad de datos y el seguimiento oportuno de pacientes pueden traducirse en diagnósticos más rápidos, tratamientos continuos y un uso más eficiente de los recursos del sistema de salud.

En un país donde una parte importante de las personas con obesidad no recibe atención médica especializada y persisten barreras de información y estigma, la incorporación de herramientas digitales podría contribuir a cerrar brechas de acceso.

El reconocimiento a Medsi.ai y Open Health también confirma una tendencia de fondo: la innovación en salud ya no depende únicamente de farmacéuticas, hospitales o centros de investigación.

Cada vez más, las startups se convierten en un eslabón estratégico para acelerar el desarrollo de soluciones escalables que combinan inteligencia artificial, análisis de datos e interoperabilidad con el objetivo de atender problemas que afectan tanto al bienestar de la población como a la competitividad económica del país.