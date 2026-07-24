Zlatan Ibrahimović, sobre la final del Mundial 2026: “Paredes puede alegrarse de que no hubiera ningún jugador como yo en el campo. Si hubiera estado allí, le habría dado un cabezazo”

La reciente consagración de España en la final del Mundial 2026 sigue generando repercusiones dentro del ámbito futbolístico internacional. Más allá del aspecto deportivo y el triunfo español, los cruces que tuvieron lugar al término del encuentro encendieron la polémica entre diversas figuras de la disciplina.

En este contexto, la reacción violenta entre el centrocampista Leandro Paredes y los internacionales españoles desencadenó duras críticas mediáticas. Entre las opiniones más drásticas sobresalieron los análisis de referentes como Zlatan Ibrahimović, quien cuestionó severamente la conducta de los involucrados en el césped tras la conclusión del trascendental compromiso mundialista.

Zlatan Ibrahimović, sobre la final del Mundial 2026: “Paredes puede alegrarse de que no hubiera ningún jugador como yo en el campo. Si hubiera estado allí, le habría dado un cabezazo” Reuters

El cruce de Paredes contra los jugadores de la selección de España

Tras la conclusión del partido decisivo del Mundial 2026 en el MetLife Stadium de East Rutherford, se desencadenó un tenso altercado sobre el terreno de juego. Precisamente, el volante argentino protagonizó un fuerte enfrentamiento verbal y físico con el defensor Eric García al finalizar el encuentro.

La situación se intensificó rápidamente cuando el centrocampista español Gavi intervino en apoyo de su compañero de selección, lo que provocó empujones y momentos de alta fricción entre ambos planteles antes de que lograran separarlos.

Ibrahimović arremetió contra Paredes tras su encontronazo con los jugadores españoles

La postura del exdelantero sueco fue categórica respecto a la actitud del mediocampista de la selección argentina durante los incidentes. De acuerdo con lo publicado por Mundo Deportivo, Ibrahimović criticó tanto el accionar de Paredes como la inacción de la plantilla rival: “Paredes puede alegrarse de que no hubiera ningún jugador como yo en el campo. Si hubiera estado allí, le habría dado un cabezazo y me habrían expulsado”.

Zlatan Ibrahimović, sobre la final del Mundial 2026: “Paredes puede alegrarse de que no hubiera ningún jugador como yo en el campo. Si hubiera estado allí, le habría dado un cabezazo” Reuters

Asimismo, el exdelantero del PSG no ocultó su descontento con la falta de reacción del equipo español frente a las agresiones: “No sé qué hacen los jugadores españoles; simplemente miran cómo otro jugador golpea a un compañero”.

Zlatan analizó la victoria de España sobre Argentina

Ibrahimović no solo abordó los altercados reglamentarios de la final, sino que también analizó el nivel futbolístico desplegado por los dos seleccionados contendientes. Según mencionó en Fox Sports, el sueco respaldó plenamente la victoria ibérica y la justicia del resultado obtenido.

“Hoy ganó el fútbol... La forma en que España juega al fútbol, la manera en que jugaron en este torneo... cuando ves fútbol, esto es lo que quieres ver”, aseguró el sueco.

En ese sentido, insistió en la poca cercanía que tuvo el conjunto de Lionel Messi hacia el arco de Unai Simón: “Argentina no hizo ni un solo tiro a puerta”.

A su vez, recordó que ya había tenido en cuenta al equipo de Luis de la Fuente como claro candidato: “¿La mejor defensa del torneo? España y ganó el equipo que debía ganar... Me preguntaste antes del torneo y dije que España iba a ganar. Cuando digo cosas, suceden".