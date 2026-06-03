En esta noticia Una elección diaria

En la actualidad, el mercado laboral argentino enfrenta desafíos inéditos. La transición hacia un nuevo modelo económico, los cambios globales y el avance de la inteligencia artificial alteran las reglas del juego para empresas y trabajadores.

“El mercado hoy está desafiante. Estamos viviendo un periodo de transición con la propia Argentina transitando hacia un nuevo modelo. Eso afecta al mercado, ya que, por un lado, hay sectores ganadores, como energía, minería, agro, y por otro lado hay algunas industrias que están más desafiadas, como las que venden al mercado interno, retail, consumo masivo, construcción”, describió Ezequiel Palacios, director asociado de Glue Executive Search.

Y agregó: “Como están cambiando ciertos modelos de negocio, hay que hacer algunos cambios en las empresas, porque el que funcionaba en el modelo anterior no es necesariamente el que ayude en este nuevo modelo de negocios”.

En ese escenario, el salario sigue siendo relevante, pero no alcanza para garantizar compromiso a largo plazo. “El salario es una gran herramienta para atraer talento, pero no necesariamente va a ser un predicador de compromiso en el mediano y largo plazo. Lo que se mira es la calidad del management, cultura, clima, propósito, valores, eso es lo que genera engagement a largo plazo”, aseguró Palacios.

Una elección diaria

La visión sobre la experiencia de los empleados se resignifica dentro de las empresas. Sofía De Cucco Alconada, Head de Comunicaciones y Marca Empleadora en Naranja X, sostuvo: “Hoy las personas no tienen que ser retenidas en ningún lado, sino que tienen que elegir todos los días estar en un lugar y poder impactar”.

En el sector energético, la competencia por el talento también es intensa. Rodrigo Varela, Talent SR. Manager en Tecpetrol, explicó: “Hablamos de retención por convicción. La gente tiene que elegir Tecpetrol; y para que la gente elija hacer carrera con nosotros, tenemos que hacer algo especial”.

El crecimiento de Vaca Muerta impone exigencias adicionales. “En este contexto, tuvimos que rediseñar nuestras estrategias; Vaca Muerta está creciendo muchísimo y eso nos genera un desafío tremendo para llegar primeros al talento, mostrar la compañía y los proyectos. Habiendo tanta oferta y tanta demanda, es un gran desafío para todas las compañías, porque todas tenemos desafíos importantes, porque minuto que dejas pasar, podés perder una oportunidad”, afirmó Varela.

La banca también enfrenta retos para atraer y sostener a los equipos. Valeria Urbina, gerente de Talento y Head HRBP en Banco Macro, planteó: “Hoy hablamos de fidelizar y esto viene de encontrar cierta intersección de conjuntos entre propuesta de valor que la empresa tiene para ofrecer y los intereses y expectativas que trae una persona con respecto a su desarrollo profesional, a la clase de vida que quiere tener y al tipo de carrera que lleva”.

Urbina destacó la importancia de la marca empleadora y la adaptación a nuevas demandas: “Tenemos presencia en todo el país y somos una marca aspiracional en el interior del país. Hoy tenemos un desafío con el talento joven porque una carrera de largo plazo no es el primer driver de atracción o retención, sí lo es la posibilidad de ser protagonistas de su propia carrera, de poder construir un desarrollo en función de su medida”.