Ledesma cerró el primer trimestre de su año fiscal, con cierre al 31 de agosto, con una pérdida neta de $ 22.813 millones, casi el mismo monto registrado el año pasado cuando arrojó un negativo de $ 22.793 millones. Los datos se desprenden de los estados financieros que la empresa presentó ante la Comisión Nacional de Valores (CNV).

En tanto, el resultado operativo negativo trepó a $ 25.543 millones, casi 158% más que los $ 9911 millones en rojo del año anterior.

“Esto se explica principalmente por una reducción del margen bruto que, en su mayor parte, esperamos que sea transitoria” , sostuvo la empresa.

“El resultado neto es prácticamente idéntico al del ejercicio pasado, ya que los costos financieros fueron sustancialmente menores a los del mismo trimestre del año anterior, debido a que las tasas de interés, la devaluación y el nivel de deuda fueron menores”, agregó.

Ledesma es uno de los mayores productores de azúcar y de papel de la Argentina. Además de ser uno de los principales players en estos sectores, tiene presencia en el negocio agropecuario, y en la producción de frutas, jugos y aceites.

Según informó, durante el periodo alcanzó un volumen de producción de 86.983 toneladas de azúcar, de las cuales el 79% volcó al mercado interno y el 21% restante a los destinos de exportación. La compañía señaló que los precios en el mercado interno se mantuvieron estables frente al trimestre anterior, mientras que el volumen de ventas creció en la comparación interanual.

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También destacó la mejora de los precios internacionales en los últimos meses, un factor que “permite tener una visión constructiva sobre el negocio”.

Para la próxima campaña, la compañía señaló que comenzó el año con niveles de stock adecuados, aunque el exceso de lluvias demoró el inicio de la zafra. Advirtió que, de continuar estas condiciones climáticas, la producción nacional podría quedar por debajo de lo esperado y los precios tendrían que recuperarse para recomponer los márgenes.

En lo que respecta a papel, informó un volumen de producción de 24.016 tn y apuntó que aún se mantiene “un escenario comercial desafiante”, con niveles de demanda similares a los del mismo periodo del año anterior.

A pesar de eso, Ledesma indicó que hace algunos meses comenzó a exportar a Brasil de forma más regular, lo que lo llevó a consiguir precios más competitivos que en otros mercados.

De hecho, su competidora Celulosa Argentina, y la mayor papelera del país, atraviesa una situación crítica y sus ventas se desplomaron un 51% debido a una menor demanda y una elevada presión competitiva que impactaron sobre los volúmenes comercializados.

“En el negocio Frutas, Jugos y Aceites, la situación siguió siendo favorable, aunque los precios internacionales de la naranja, especialmente del jugo, cayeron significativamente. Por su parte, los precios del jugo de limón consolidaron su recuperación. En este contexto, las perspectivas para el negocio son optimistas”, dijo.

En tanto, su negocio agropecuario no tuvo “novedades relevantes desde lo productivo”, pero destacó como favorable el aumentó de los precios internacionales que se encuentran entre un 15% y un 30% por encima de los del año pasado.

“En cuanto al contexto general, las variables financieras estuvieron mucho más estables este año que el año pasado. Las tasas de interés tanto en dólares como en pesos se mantuvieron en niveles razonables. Esto sumado a una reducción en el nivel de endeudamiento neto nos permitió financiar las necesidades de capital de trabajo, habituales de esta época, en condiciones favorables. Al mismo tiempo seguimos haciendo esfuerzos para mejorar la eficiencia en áreas productivas, logísticas y administrativas”, concluyó la empresa en la reseña informativa del balance.