En un escenario laboral dinámico, la cadena de supermercados Dia Argentina enfoca su estrategia en poner a las personas en el centro y acompañar su experiencia desde el inicio hasta el cierre de ciclo en la empresa.

La propuesta de valor, que se sostiene en el bienestar integral y que busca acompañar a los colaboradores desde el comienzo al final de su ciclo en la compañía, se organiza en cuatro ejes: la cercanía, que promueve un clima saludable; el impulso de un entorno diverso e inclusivo; la celebración y el reconocimiento de logros; y el aprendizaje y desarrollo profesional.

La compañía cuenta con una academia interna compuesta por escuelas de negocio, desarrollo, liderazgo y transformación digital, que ofrece programas permanentes de formación. “El desafío hacia adelante es mantener la capacidad de aprendizaje en todo el equipo, la capacidad de aprendizaje va a ser fundamental”, destaca Hernán Scotti, director de Recursos Humanos.