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Este viernes, el Argentina Week en París fue escenario de un nuevo anuncio de inversión que se beneficiará del RIGI: Pluspetrol confirmó que su proyecto para explotar el bloque Bajo del Choique – La Invernada en la provincia de Neuquén ingresó al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones.

El proyecto, presentado junto a la estatal provincia Gas y Petróleo del Neuquén (GyP), la cual se hará cargo del 10% del proyecto, recibió ahora luz verde del Comité Evaluador del régimen.

Esto permitirá acelerar el desarrollo del yacimiento con una inversión de u$s 12.400 millones en un plazo de 25 años, según se anunció en la Embajada Argentina en París.

Se trata de los yacimientos que Pluspetrol adquirió de ExxonMobil por u$s 1700 millones en 2024, los cuales recibirán este desembolso para incrementar la infraestructura para el procesamiento, la producción y la evacuación de hidrocarburos en la provincia.

Bausili, González, Caputo, Figueroa y Julian Escuder, de Pluspetrol

El plan tiene como objetivo alcanzar un nivel de producción mayor a los 100.000 barriles diarios de petróleo mediante la construcción de cuatro plantas de procesamiento, ductos de evacuación y la perforación de más de 620 pozos horizontales .

Aunque varios proyectos se presentaron en el RIGI, en especial en petróleo, el más alto de los ya aprobados hasta ahora era de Teceptrol (de Techint) en Los Toldos Este II por u$s 6400 millones.

En el anuncio, Julián Escuder, Country Manager de Pluspetrol Argentina, destacó el rol del RIGI para poner en marcha proyectos de esta investidura con “previsibilidad a largo plazo” para las empresas.

“Este régimen permite acelerar desarrollos, asimilando las condiciones económicas a las de otros países, incrementando la resiliencia y competitividad de Vaca Muerta en el escenario internacional”, consideró.

Cómo será el proyecto

El proyecto aprobado abarcará la construcción de 4 plantas de producción en distintas zonas del yacimiento.

Estos activos acompañarán el plan de Pluspetrol que, con la utilización de tres equipos de perforación dedicados, perforará 41 pozos promedio por año y alcanzará niveles de más de 100.000 barriles de petróleo diarios.

El proyecto contempla dos etapas. En la Etapa 1, el nivel de producción será de 50.000 barriles de petróleo diarios y 6 millones de metros cúbicos de gas diarios.

En la Etapa 2, alcanzará más de 100.000 barriles de petróleo diarios y 12 millones de metros cúbicos de gas en su punto máximo de producción.

El proyecto generará más de 2350 puestos directos y se estima que el doble de puestos indirectos, es decir, alrededor de 4640 adicionales, según comunicó la empresa.

En exportaciones, se prevé un total de 794 millones de barriles equivalentes de producción de crudo y gas, con la posibilidad de exportar u$s 2200 millones por año.

Respecto de las pymes y empresas contratadas, la compañía habló de un promedio de 200 proveedores directos y 900 contrataciones indirectas, es decir, casi 5 veces más contrataciones indirectas que directas. A partir de 2028, ese número podría aumentar un 10% más porque ingresarán más rigs de perforación.

En cuanto a la aceleración de los tiempos para obtener resultados, la compañía indicó que proyectan una producción un 34% mayor de lo que se obtendría en el mismo período.

El proyecto marcará un hito fundamental en el crecimiento de Pluspetrol, ya que le permitirá multiplicar su producción y consolidarse como uno de los productores de petróleo y gas más importantes del país.

En su momento, la jugada de pagar u$s 1700 millones por los activos de la estadounidense Exxon, que estaba en retirada, fue considerada -por algunos- como demasiado optimista, ya que había compañías que ofrecían menos por esos pozos.

Sie embargo, esta jugada de la empresa nacional confirma que tenía un plan definido al respecto.