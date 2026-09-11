Trabajar en Vaca Muerta: las empresas que buscan personal y pagan sueldos de hasta u$s 6000
YPF, Pampa Energía y Tecpetrol mantienen búsquedas abiertas para distintos perfiles en Neuquén y otras localidades de la cuenca. Qué puestos necesitan, cuáles son los requisitos y cuánto puede cobrar un trabajador del sector.
A cuánto está el dólar blue hoy viernes 11 de septiembre. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.