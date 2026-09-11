Vaca Muerta es uno de los principales polos de desarrollo económico de la Argentina. El crecimiento sostenido de la actividad petrolera y gasífera no solo impulsa nuevas inversiones, sino que también genera una creciente demanda de talento en distintas especialidades vinculadas al sector energético.

En ese contexto, grandes compañías que operan en la cuenca neuquina mantienen abiertas búsquedas laborales de manera permanente para cubrir posiciones técnicas, operativas, administrativas y profesionales. El atractivo no pasa únicamente por la posibilidad de insertarse en una industria estratégica, sino también por los salarios que ofrece el sector, que se ubican entre los más altos del mercado laboral argentino.

Más de 13.000 personas se mudaron a Neuquén en seis meses

Según datos del Registro Nacional de las Personas (Renaper), procesados por la Dirección Provincial de Registros Civiles y difundidos por el Gobierno neuquino, entre enero y junio de 2026 unas 13.147 personas provenientes de otras provincias realizaron el cambio de domicilio hacia Neuquén.

Río Negro encabezó el ranking de procedencias con 2.160 trámites, seguida por la provincia de Buenos Aires con 1.965 y Mendoza con 1.419. Más atrás aparecieron Chubut, con 1.169 cambios de domicilio, y Salta, con 1.125.

El dato resulta aún más significativo si se considera que los 13.147 cambios de domicilio registrados durante el primer semestre equivalen al 62,3% de todos los trámites realizados durante 2025, cuando el total anual había alcanzado los 21.091 movimientos.

La tendencia acompaña el fuerte crecimiento poblacional de la provincia. De acuerdo con el Censo Nacional 2022, Neuquén fue la segunda jurisdicción del país que más creció entre 2010 y 2022 , con un incremento cercano al 32% y más de 175.000 habitantes incorporados.

YPF busca ingenieros, técnicos y supervisores en Neuquén

La petrolera de mayoría estatal mantiene actualmente 14 búsquedas activas en Neuquén y localidades cercanas vinculadas a la operación de Vaca Muerta.

En Neuquén capital, la compañía busca perfiles para:

Técnico certificaciones

Analista administración contable

Técnico control de producción

Ingeniero reservorios

Ingeniero reservorios

Ingeniero OYC infraestructura DCS

Ingeniero reservorios

Jefe producción DBM

Gestor integridad y mantenimiento real time

YPF

También hay búsquedas en otras localidades de la provincia. En San Patricio del Chañar, YPF busca un supervisor de energía, un ingeniero de procesos, un técnico de seguridad operativa PI y un analista de soluciones operativas P&C.

En Cutral Co, en tanto, existe una búsqueda para supervisor de mantenimiento.

Pampa Energía incorpora personal para su central térmica

Otra de las compañías que busca ampliar sus equipos es Pampa Energía.

La empresa tiene abierta una búsqueda para cubrir el cargo de Supervisor/a de mantenimiento de instrumentación y control en la Central Térmica de Loma de la Lata, ubicada en Neuquén.

La posición tiene como objetivo garantizar la disponibilidad y el funcionamiento seguro de los sistemas de instrumentación y control de la planta.

Entre sus principales responsabilidades se encuentran:

Planificar tareas de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo.

Supervisar trabajos de equipos propios y contratistas.

Gestionar repuestos e inventarios.

Mantener actualizada la documentación técnica.

Velar por el cumplimiento de normas de seguridad y medio ambiente.

Impulsar mejoras operativas y capacitaciones del personal.

La empresa busca profesionales con formación en Ingeniería Electrónica o Eléctrica, experiencia en mantenimiento industrial y manejo de SAP PM.

En este caso, además, existe un requisito específico de residencia: el candidato debe vivir en Neuquén, Cipolletti o Centenario.

Tecpetrol suma perfiles técnicos y de supervisión

Tecpetrol también mantiene múltiples oportunidades laborales abiertas en la cuenca neuquina.

Las búsquedas activas en Neuquén incluyen:

HSE Supervisor

Operations & Engineering Planning Analyst

Production Engineering Engineer

Health & Safety Sr. Supervisor

Integrity Supervisor

Instrumental Maintenance Supervisor

Administration Control Analyst

IT Communications Network Engineer

Por otro lado, en Rincón de los Sauces la compañía busca incorporar un Mechanical Maintenance Supervisor.

Cuánto pagan por trabajar en Vaca Muerta

Los salarios son uno de los principales atractivos para quienes evalúan trasladarse a la zona de Vaca Muerta.

Según el Reporte Salarial de Randstad de julio de 2026, los profesionales especializados en petróleo y gas se encuentran entre los mejores remunerados del mercado laboral argentino. Para profesionales del área de petróleo y gas, las remuneraciones mensuales brutas son las siguientes:

Company Man : entre $ 12.302.083 y $ 16.402.794

Ingeniero en Terminación y Reparación de pozos : entre $ 8.201.391 y $ 11.481.964

Ingeniero en Perforaciones : entre $ 8.201.469 y $ 11.481.964

Gerente de Operaciones de Perforación : entre $ 13.122.159 y $ 16.402.804

Operador de Fraking : entre $ 8.201.392 y $ 11.481.961

Ingeniero de Producción : entre $ 7.750.308 y $ 10.333.770

Pulling Supervisor : entre $ 9.841.667 y $ 13.122.254

Ingeniero en Reservorio : entre $ 8.119.391 y $ 10.825.855

Geólogo: entre $ 8.201.392 y $ 11.481.961

Entre los cargos que ofrecen las remuneraciones más altas dentro de la industria sobresalen:

Jefe de producción: hasta $18.570.950

Jefe de calidad : hasta $15.198.993

Jefe de mantenimiento : hasta $13.789.409

Ingeniero de producción : hasta $9.805.802

Ingeniero de mantenimiento: hasta $9.192.939

La Encuesta Salarial Petrolera 2026 de la Fundación Contactos Energéticos mostró que el salario bruto mediano de la industria alcanza los $ 10.300.000 mensuales, mientras que el ingreso neto mediano se ubica en torno a los $ 8.000.000. En el caso de los perfiles senior, la remuneración mediana es de $ 9.000.000 brutos y $ 7.000.000 netos por mes.

Cómo postularse a las vacantes

Quienes deseen trabajar en Vaca Muerta pueden aplicar directamente a través de los portales oficiales de cada empresa o mediante LinkedIn.

El proceso de selección suele incluir tres etapas principales: