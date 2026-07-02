Tras las muertes registradas recientemente durante festejos futbolísticos, la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas (AMASFAC) llamó a reforzar el aseguramiento en los eventos masivos del Mundial 2026, al advertir que la mayoría de los asistentes acude sin una cobertura que los proteja en caso de accidentes o fallecimiento, dijo Carlos Peña, vicepresidente del Comité de Daños de la organización.

En entrevista con El Cronista, señaló que el principal problema no es la falta de productos de aseguramiento, sino el desconocimiento sobre este tipo de coberturas.

“El principal problema es que muchos no los contratan por desconocimiento”, afirmó.

El directivo explicó que los aficionados que asistan a los Fan Fest o viajen para seguir los partidos pueden contratar seguros de gastos médicos, de vida, accidentes personales o asistencia en viaje, incluso cuando el traslado sea dentro del territorio nacional.

Dudan de la protección en los Fan Fest públicos

Peña explicó que las empresas privadas que organizan espectáculos o eventos masivos suelen contratar seguros de responsabilidad civil para responder ante posibles daños a terceros. Sin embargo, consideró poco probable que los eventos abiertos organizados por autoridades cuenten con coberturas similares para proteger a los asistentes.

Por ello, planteó que los gobiernos evalúen mecanismos de aseguramiento para este tipo de concentraciones, con el objetivo de que, en caso de un accidente, las personas puedan recibir atención médica más rápida y, de ser necesario, en hospitales privados.

El especialista aclaró que el mercado asegurador sí tiene capacidad para responder ante un siniestro de gran magnitud durante el Mundial, siempre que exista una póliza previamente contratada por los organizadores o por los propios asistentes.

Llaman a prevenir antes de asistir a los festejos

Peña recordó que contratar un seguro no es una medida exclusiva para quienes viajan al extranjero, ya que este tipo de coberturas también protege a quienes se desplazan dentro del país para asistir a los eventos del Mundial.

“No necesitas salir al extranjero para contratar este tipo de seguros . Si vas a viajar a otra ciudad para asistir a un Fan Fest, puedes hacerlo mediante una póliza de accidentes o de viaje que cubra gastos médicos, accidentes e incluso fallecimiento”, explicó.

Finalmente, llamó a los aficionados nacionales y extranjeros a priorizar la prevención, al advertir que conductas de riesgo durante las celebraciones, como subir a estructuras, lanzarse entre la multitud o realizar maniobras peligrosas, pueden convertir un festejo en una tragedia.

“Si vienes a estos eventos, diviértete, pero asegúrate”, concluyó.