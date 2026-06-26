Cada vez más profesionales con años de experiencia en grandes empresas evalúan desarrollar un proyecto propio, aunque el paso de ejecutivo a fundador suele plantear diversas preguntas. Sobre ese diagnóstico se fundó Commit, un programa para emprendedores.

La iniciativa, que en su primer año de operación invertirá u$s 70.000 en el desarrollo del programa, fue creada por Rodrigo Córdoba y Jean Del Pino, ejecutivo que decidió emprender tras años en multinacionales. Según comenta, la iniciativa tiene como objetivo formar a 300 personas a través de al menos 10 ediciones.

“La idea surgió de una necesidad muy concreta. Después de muchos años en el mundo corporativo quería construir algo propio, pero sentía que no tenía todas las herramientas para emprender con solidez”, cuenta Del Pino quien, luego de una carrera en compañías como Samsung y Pernod Ricard, creó Guayerd -empresa edtech-, y cofundó BDP Group, agencia de Growth Marketing enfocada en escalar negocios en América latina y Estados Unidos.

El programa comienza en agosto y está previsto que dure 18 semanas. Así, se encuentra dividido en ocho módulos que recorren las diversas etapas que atraviesa un emprendimiento: desde la identificación del problema, la construcción de la propuesta y la validación con clientes, hasta el diseño del modelo de negocio, la estrategia de lanzamiento y la escalabilidad. Otro aspecto que aborda el programa es el levantamiento de capital y la negociación con potenciales inversores.

Para eso, la academia convocó a fundadores de empresas y referentes del ecosistema emprendedor. Algunas de las clases estarán a cargo de figuras como Andrés Malenky (Turismo City), Alejandro Vázquez (Tiendanube), Adolfo Rouillon y José Robledo (Frizata), Jorge Davalli (Chungo) y Marta Cruz (NXTP Ventures), además de especialistas en aspectos legales y financieros vinculados a startups.

“Queríamos una formación dictada por personas que ya atravesaron este camino. La experiencia de quienes construyeron empresas es parte central del aprendizaje”, explica.

El programa tiene un costo de u$s 6000 y trabaja con grupos reducidos de entre 20 y 40 personas. Tal como comenta Del Pino, la academia estableció un proceso de admisión previo a la inscripción. “Nos queremos asegurar no solamente que el perfil del participante haga fit con los perfiles que queremos que se involucren en el programa, sino también validar que lo que nosotros podemos ofrecerles este alineado con las expectativas de las personas", señala.

“Las personas interesadas, en general, ya tienen un recorrido profesional de al menos 10 años en distintos ámbitos. Según lo que vemos en las entrevistas hay dos tipos de perfiles; quienes sienten que les falta algún componente para emprender con éxito y no logran encontrarlo en la oferta tradicional de formación, y quienes quieren emprender pero que todavía no tienen un emprendimiento concreto”, dice.

“El contexto que vivimos en Latinoamérica y también en particular en Argentina no es alentador para emprender por diversos motivos. Las barreras que tienen que sortear los emprendedores son muchísimas. Por eso emprender no es solamente formarse, sino poder llevarlo a la acción”, cierra.