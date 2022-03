Cuántos sueldos mínimos se necesitan para alquilar un departamento en Palermo

Alquilar un departamento dos ambientes en el barrio de Palermo ya cuesta más que dos salarios mínimos. En promedio, un inmueble chico se ofrece en el mercado a $ 69.400, mientras que el sueldo mínimo se sitúa hoy en $ 32.000.

Según el último índice elaborado por Zonaprop, un departamento de dos ambientes y 50 metros cuadrados (m2) tiene un precio promedio de $ 53.450 por mes.

En marzo los valores de los alquileres subieron un 5% por encima del mes previo. De esta forma, en el primer trimestre del año los alquileres (nuevos contratos) acumulan una suba de 14% por encima de la inflación (13,2%) y del ajuste de contratos existentes.



Los valores siguen en alza como consecuencia de una demanda constante y una reducción de la oferta. Muchos propietarios deciden retirarse del mercado locativo desalentados por la Ley de Alquileres y los nuevos impuestos.

Valores barrio por barrio

Puerto Madero se sigue ubicando como el barrio más caro en la Ciudad de Buenos Aires con un precio medio de $ 119.921 mensuales. Le siguen Palermo y Nuñez con $ 69.414 y $ 63.324 respectivamente.

Según Zonaprop, en la zona media se encuentran Agronomía ($ 54.063), Almagro ($ 52.697) y Monte Castro ($ 51.018).

En el otro extremo, los barrios más económicos para alquilar son San Telmo ($ 44.248 por mes), Monserrat ($ 44.488) y Constitución ($ 44.797).

En cuanto a los valores en la provincia de Buenos Aires, según el informe que elabora Mercado Libre junto a la Universidad de San Andrés, analizando las variaciones interanuales del precio real de alquiler de casas, se observa que el único barrio de AMBA que registró una caída en el precio zona norte.

Los precios de los alquileres de los barrios, según Zonaprop

Este fenómeno parece ser explicado por una normalización del precio tras un aumento desmedido luego de la sanción de la ley de alquileres, el cual alcanzó su pico en octubre de 2020. A partir de dicho mes, se registraron caídas intermensuales del precio real en 15 de los 17 meses transcurridos, acumulando una caída en el precio del 53,5% entre marzo de 2022 y octubre de 2020.

Mercado de compra-venta

Según los datos de Zonaprop, el valor de un monoambiente, publicado, en la Capital es de u$s 99.800 mientras que un departamento de dos ambientes y 50 m2 tiene un precio de u$s 120.748.

Ahora bien, un departamento de tres ambientes y 70 m2 alcanza los u$s 171.318 en promedio. De esta forma, el precio medio en la Ciudad de Buenos Aires se ubica en u$s 2315 por metro cuadrado, disminuye 0,7% respecto al mes pasado.

De esta forma, en el primer trimestre de 2022 los precios acumulan una caída de 1,6%. Actualmente, el 92% de los barrios mantiene una disminución de precio mensual.

En el corredor norte el precio promedio del metro cuadrado es de u$s 2.839 encabezado por Puerto Madero (u$s 5.581) ,Palermo (u$s 3.009) y Belgrano (u$s 2.869).

Los barrios más económicos en la Ciudad son Lugano (u$s 1128),Nueva Pompeya (u$s 1.552) y La Boca (u$s 1.620).

Actualmente, el 27% del total de los avisos fueron retasados. El descuento promedio efectuado en los últimos 6 meses se mantiene estable en torno al 8% . A lo que se suma que los nuevos ingresos entran al mercado con números más bajos en sintonía con la nueva demanda.