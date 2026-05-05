Una nueva disposición estatal de Texas avanzó con una reforma clave en su legislación de desalojos que modifica los tiempos y procedimientos para recuperar una propiedad ocupada. La medida fue impulsada por el gobierno estatal y ya cuenta con fechas de entrada en vigencia definidas. Los cambios apuntan a agilizar los procesos frente a ocupaciones ilegales, permitiendo a los propietarios iniciar acciones más rápidas para desalojar a quienes no puedan acreditar un derecho legal sobre la vivienda. La normativa introduce nuevos mecanismos que reducen los plazos de intervención. Las leyes aprobadas por el gobernador Greg Abbott establecen herramientas para acelerar la expulsión de ocupantes ilegales. A través de normas como la SB 1333, los propietarios pueden presentar una declaración formal y solicitar la intervención directa de las autoridades sin atravesar procesos judiciales prolongados. En determinados casos, esto habilita acciones inmediatas que pueden derivar en la recuperación de la propiedad en plazos muy breves. La normativa busca reducir demoras que antes podían extenderse durante semanas o meses, especialmente en situaciones de ocupación sin contrato. Otra de las modificaciones introduce procedimientos más ágiles en los tribunales, con tiempos acotados para resolver disputas vinculadas a desalojos. Esto implica que, una vez iniciada la acción, los ocupantes deberán responder en plazos más cortos y cumplir con las resoluciones sin demoras prolongadas. Los casos considerados como ocupación ilegal pueden derivar en órdenes de desalojo que se ejecuten en lapsos reducidos, que en ciertas situaciones pueden rondar las 48 horas tras la intervención de las autoridades, dependiendo del procedimiento aplicado. La normativa impacta principalmente en personas que ocupan propiedades sin autorización legal o sin contratos válidos, ya que limita su capacidad de permanecer en el inmueble mientras se resuelve el conflicto. Al mismo tiempo, la aplicación de estas medidas depende de la verificación de cada caso, ya que las autoridades deben determinar si se trata de una ocupación ilegal o de una relación de alquiler formal. Esto define el procedimiento a seguir y los plazos que se aplicarán en cada situación.