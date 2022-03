Los alquileres en el Gran Buenos Aires subieron más del 60%, alzas barrio por barrio

La noticia ya no sorprende. Los precios de alquiler un departamento en el Gran Buenos Aires aumentan por encima de la inflación en los últimos 12 meses.

Según un relevamiento realizado por Zonaprop, en zona norte los valores de los alquileres se incrementan hasta un 63,2% y en el oeste-Sur el aumento llegó al 60,6%.

Los valores en zona norte subieron un 4,8% en febrero. Un departamento de dos ambientes y 50 metros cuadrados (m2) se ubicó en $ 54.498 por mes, mientras que uno de tres ambientes y 70 m2 se alquila por $80.467

Mientras que en zona oeste-sur la suba intermensual fue de un 3,7% y alcanzó los $ 37.093 en el caso de un dos ambientes y de $48.560 para una unidad de tres ambientes.

Valores en el Oeste

Las zonas suburbanas tomaron protagonismo durante la pandemia como consecuencia del éxodo de la capital hacia zonas con mayor predominio de verde y de espacios al aire libre.

Canning fue una de las zonas más elegidas por eso no sorprende que sea el barrio con la oferta más cara, tomando como referencia un departamento de dos ambientes ($62.043 por mes) y a su vez, registra el mayor retorno bruto anual.

Es decir, que según los datos de Zonaprop es el mejor barrio para los inversores que buscan renta.

Le sigue Don Bosco con un valor mensual de alquiler de $ 53.939. Por el contrario, los más económicos están en Merlo y Lomas del Mirador con un valor de $ 23.417 y $ 29.626 respectivamente.

Precios en zona norte

En zona norte, los barrios de Nordelta y La Lucila tienen los alquileres más caros con valores, muy por encima del promedio del oeste. El primero con un precio de $ 83.117 y el segundo de $78.086 por mes (también tomando como ejemplo una unidad de dos ambientes).

Por otro lado, aquellos con los precios más bajos son General Pacheco ($ 30.769) y José León Suárez ($ 34.873).

En cuanto a rentabilidad, la zona tiene en promedio un retorno del 3,3% anua l. Es decir que se necesitan 30,4 años de alquiler para repagar la inversión de compra, un 22% menos que un año atrás.

Compra-venta de inmuebles

Como contrapartida, mientras los precios de los alquileres sigue con su escalada en alza, los valores de venta disminuyeron, en el Gran Buenos Aires, hasta un 6,3% en los últimos 12 meses

En la zona norte retoman la tendencia a la baja, por lo que descendieron un 0,2% en el mes y el metro cuadrado se ubica en u$s 2278. El nivel actual es similar al de abril de 2017, casi 5 años atrás.

En 2021 los precios acumularon una caída de 4.5%, mientras que la inflación y el costo de construcción en dólares subió.

Como ejemplo, un departamento de dos ambientes y 50 m2 en la zona norte tiene un valor de u$s 112.244 y uno de tres ambientes y 70 m2 de u$s 169.867 .

Los municipios de la zona que contienen los valores más elevados de venta son Vicente López (u$s 2895), San Isidro (u$s 2692 ) y Tigre (u$s 2440).

Mientras en la zona oeste-sur los valores bajan 0,5% en el mes y el metro cuadrado se ubica en u$s 1752.

Así, en el sur y el oeste del Gran Buenos Aires el costo de un departamento de dos ambientes y 50 m2 es de u$s 88.214 y uno de tres ambientes alcanza los u$s 127.183.

El municipio de Lomas de Zamora encabeza el ranking con un precio de u$s 2065, le sigue Almirante Brown (u$s 2045) y Ezeiza (u$s 1854).