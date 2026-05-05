El estado de Nueva York realizó hace poco tiempo un cambio clave en su ley de alquileres, otorgando mayores protecciones a los inquilinos en relación con su contrato de alquiler. De acuerdo con lo estipulado por las medidas introducidas con la normativa vigente, los propietarios ahora no sólo tienen prohibido terminar el contrato sin motivos considerados “validos” para amparar esta decisión, sino que ahora tampoco podrán aumentar el alquiler a su juicio. La normativa, conocida como Good Cause Eviction law fijó un estándar local de alquiler para determinar cuáles son los montos máximos que los propietarios pueden contemplar para realizar el alquiler. Con esta normativa, el límite máximo permitido se calcula sumando la tasa local de inflación más un 5%, aunque el tope en cualquiera de los casos es del 10%. Cuando se intente realizar un aumento que exceda estos límites, los propietarios podrán presentar el caso ante un tribunal, que evaluará si el incremento es irrazonable por no cumplir estas reglas. De acuerdo con la legislación, al momento de terminar un contrato ahora se establecen las siguientes pautas Según lo indican las autoridades, todos los habitantes tienen derecho a permanecer en su propiedad hasta que sean desalojados por el debido proceso judicial o decidan marcharse.